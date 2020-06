Verontwaardiging in België: Belgen hebben hun gratis mondkapje nog steeds niet gekregen

Een wasbaar mondkapje en twee filters. Elke Belg zou gratis zo’n setje krijgen, beloofde premier Sophie Wilmès haar landgenoten eind april. Het land maakte zich op voor de eerste versoepelingen van de corona-lockdown. Om ervoor te zorgen dat die veilig zouden verlopen moeten de Belgen sinds 4 mei in het openbaar vervoer een mondmasker dragen (of een sjaal over neus en mond). Kosten: bijna 55 miljoen euro.

Maar veel Belgen wachten nog altijd op hun officiële overheidsmasker. Het bedrijf dat de grootste order binnenhaalde en verzekerde op korte termijn vijftien miljoen mondkapjes te kunnen leveren, blijkt die beloften nog niet te hebben ingelost.

Het gaat om de Luxemburgse firma Avrox, die zich volgens de Vlaamse krant De Standaard tot voor kort vooral bezighield met transport en autoverhuur, en op wier adres nog 37 andere vennootschappen gevestigd zijn. De contactpersoon voor de firma blijkt voetbalmakelaar en goudhandelaar.

Avrox had vorige week pas 2,7 miljoen mondkapjes geleverd, schrijft de krant. Afgelopen dagen zouden daar nog drie miljoen bijkomen, volgens minister Goffin. De rest van de order moet deze week volgen, ruim na de deadline van 24 mei.

De gang van zaken leidt tot opgetrokken wenkbrauwen en frustratie bij Vlaamse textielbedrijven, die gezamenlijk naast de opdracht grepen omdat ze niet snel genoeg konden leveren. Zij trekken de gang van zaken bij de aanbestedingsprocedure in twijfel, maar volgens minister Philippe Goffin zijn de regels correct gevolgd.

Dan maar zelf aan de slag

De vertraging zorgt er niet voor dat er grote groepen Belgen zonder masker zitten. In razend tempo ontstond afgelopen weken een zelfmaakindustrie en ook in de schappen van de supermarkt liggen ze inmiddels. De vraag rijst daarom wie er nog op de Luxemburgse mondmaskers zit te wachten.

Wat dat betreft zorgen de vertraagde levering voor een klein lichtpuntje voor critici, die het plan van de Belgische regering vanaf het begin als ‘weggegooid geld’ kwalificeerden. Voor iedere dag dat de maskers te laat komen, krijgt de leverancier een boete. Zo valt de rekening van 54,7 miljoen mogelijk een paar miljoen lager uit én heeft elke Belg volgende week alsnog het beloofde masker met twee filters. Al bleek eerder al dat die filters niet in het bewuste overheidsmasker passen, maar alleen in de zelfgemaakte maskers.

Lees ook:

Mondmaskers zijn het nieuwe wc-papier in België

Terwijl de schappen met wc-papier en pasta in Belgische supermarkten weer goed gevuld zijn, dienen zich elders nieuwe tekorten aan.