Vermomd als maaltijdbezorger ontvluchtte Pussy Riot-leider Maria Alyokhina Rusland

Hoeveel levens kun je hebben? De Russische punkband Pussy Riot heeft er vele, zo bleek deze week weer. Eerder slaagden andere bandleden er al in, maar nu is ook hun leider, Maria Alyokhina (33), Rusland ontvlucht. Ze is veilig in Litouwen. Dat het haar is gelukt wijt ze aan de chaotische veiligheidssituatie op dit moment in Rusland. Ze stond al jaren op Poetins zwarte lijst.

In een interview met The New York Times vertelt ze dat ze aan de Russische politie wist te ontkomen door zich te vermommen als maaltijdbezorger – in een groen uniform met dito rugbepakking. Ze liet haar smartphone thuis, zodat ze niet te traceren was. Haar vriendin Lucy, ook lid van de band, ontkwam een maand eerder op dezelfde manier.

Het is Maria Alyokhina gelukt Rusland te ontvluchten, vermomd als maaltijdbezorger. Beeld rv

Na het geruchtmakende optreden van Pussy Riot in een kathedraal in 2012, zat Alyokhina twee jaar gevangen. Maar ze gaf haar strijd voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting in Rusland niet op. Sinds vorige zomer zat ze nog zes keer in de gevangenis, steeds vijftien dagen. Dit jaar kwam ze onder huisarrest te staan. Na de boodschap dat een Siberische strafkolonie haar volgende bestemming zou zijn, wist ze dat ze weg moest komen.

Het goede nieuws is dat Pussy Riot nu vanuit Litouwen op tournee gaat door Europa. Vrijdag 20 mei treden ze op in Leuven.

Het optreden duurde nog geen minuut. Zo snel werd de vrouwen van de band Pussy Riot van het altaar verwijderd toen ze in februari dit jaar - getooid met gekleurde bivakmusten - het punkgebed ‘Holy Shit’ opdroegen in de Christus de Verlosser-kathedraal in Moskou.