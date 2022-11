Verkiezingsontkenners voeren de boventoon bij de Republikeinen

De meeste Republikeinen die komende dinsdag verkiesbaar zijn bij de tussentijdse verkiezingen in de VS, geloven eigenlijk niet in de eerlijkheid van die verkiezingen. The Washington Post onderzocht onlangs de opvatting van 569 prominente Republikeinse kandidaten. Velen van hen zullen verkozen of herkozen worden, want de Republikeinen staan in de peilingen op grote winst. Meer dan de helft van de ondervraagden twijfelt openlijk aan de verkiezingsoverwinning van de Amerikaanse president Joe Biden in 2020.

Voor verkiezingsfraude is geen bewijs. De Trump-campagne verloor alle rechtszaken die ze aanspande vanwege vermeende fraude. Ook de verschillende hertellingen en audits die Republikeinen de afgelopen twee jaar op lokaal niveau organiseerden, brachten geen betekenisvolle onregelmatigheden aan het licht. Toch gelooft 75 procent van de Trump-stemmers dat hun kandidaat de eigenlijke winnaar was van de presidentsverkiezingen twee jaar gelden, en dat Trump slachtoffer werd van fraude, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van opiniepeiler Pew. Veel Republikeinse kiezers verwachten die opvatting tegenwoordig ook van hun volksvertegenwoordigers.

Voor sommige van de politici zal het een politiek-strategische keuze zijn om de overwinning van Biden in twijfel te trekken. Maar bij deze verkiezingen meldt zich ook een nieuwe lichting Republikeinse kandidaten. Zij lijken expliciet gemotiveerd door de wens om het verkiezingsproces te hervormen, en bijvoorbeeld meer beperkingen op te werpen voor kiezers om zich te registreren.

Bij de midterms mogen Amerikanen stemmen op nieuwe parlementsleden op landelijk niveau. Republikeinen zullen waarschijnlijk de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terugpakken, en in de Senaat wordt het spannend.

Maar er staan bij de midterms meer politieke functies op het spel, bestuurders en volksvertegenwoordigers op regionaal niveau. Dit keer gaat er meer aandacht dan gebruikelijk uit naar de vraag wie bijvoorbeeld de nieuwe gouverneur van Pennsylvania wordt, of de nieuwe secretary of state van Michigan.

Die bestuurders regelen over twee jaar de presidentsverkiezingen, in de VS de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke staten. Uitgerekend in enkele cruciale swingstates, zoals Arizona en Pennsylvania, die bij presidentsverkiezingen vaak de doorslag kunnen geven, maken Republikeinse verkiezingsontkenners een goede kans. Democraten maken zich zorgen of zij de resultaten van een eventuele Democratische verkiezingsoverwinning in hun staat wel willen goedkeuren als er over twee jaar presidentsverkiezingen zijn.

Toenemende geweldsdreiging

Saillant genoeg zijn Democraten daar in sommige gevallen straks mogelijk zelf debet aan. Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen leken de Democraten een voorkeur te hebben voor de meer extreme Republikeinse kandidaten. Met gerichte advertentiecampagnes verhoogden ze doelbewust het profiel van iemand als Doug Mastriano, de Republikeinse rechtsbuiten die in Pennsylvania nu kandidaat is om gouverneur te worden. De strategische afweging was dat zo’n Trumpiaanse kandidaat uiteindelijk makkelijker te verslaan zou zijn in de tussentijdse verkiezingen. Inmiddels twijfelen ze aan de wijsheid van die strategie.

Het wantrouwen over de verkiezingen manifesteert zich niet alleen op het niveau van politieke bestuurders. Het ministerie van justitie maakt melding van een toenemende geweldsdreiging tegen verkiezingsambtenaren en vrijwilligers in stembureaus. De FBI richtte er een speciale eenheid voor op. ‘Bedreigingen van verkiezingswerkers gaan verder dan de veiligheid van de getroffen individuen, maar brengen de stabiliteit van het Amerikaanse verkiezingsproces in gevaar’, liet de veiligheidsdienst vorige maand in een statement weten.

