Verkiezingsleugens van Trump maakten minister en stemmentelster het leven zuur

Op de vierde hoorzitting van de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, kwamen enkele mensen aan het woord die klem kwamen te zitten tussen hun plicht en de wensen van Donald Trump. Nadat in november 2020 de toenmalige president de verkiezingen had verloren, zette hij hen onder grote druk met zijn bewering dat er veel illegale stemmen op Biden waren uitgebracht.

De minister, Brad Raffensperger, stemde op Trump. Hij legde op de hoorzitting uit hoe het kon gebeuren dat die in Georgia met een kleine 12.000 stemmen verschil verloor: maar liefst 28.000 kiezers hadden Republikeins gestemd op allerlei kandidaten, maar het hokje voor president blanco gelaten. “Trump schoot tekort”, was zijn koele conclusie.

Dat Trump dat niet wilde accepteren, had heel Amerika al kunnen horen toen een opname in de openbaarheid kwam van een telefoongesprek tussen Raffensperger en Trump, waarin de laatste hem bijna smeekte om 11.780 stemmen te ‘vinden’, zodat hij net één stem meer dan Joe Biden zou hebben. Toen Raffensperger dat weigerde, suggereerde Trump dat hij dan wel eens strafbaar zou kunnen zijn als medeplichtige aan verkiezingsfraude.

Frauduleuze operatie

Maar het was Trump zelf, die een frauduleuze operatie opzette, zo bleek dinsdag uit de getuigenverklaringen, in de zaal en op video. In zeven staten waar hij op het nippertje verloren had, werden in het geheim groepen mensen bij elkaar geroepen die deden alsof ze leden waren van het kiescollege dat in de VS uiteindelijk de president kiest. Ze ondertekenden documenten waarin ze zich als zodanig presenteerden en hun stem op Donald Trump uitbrachten.

De bedoeling was dat dit vice-president Mike Pence ervan af zou houden Joe Biden officieel tot president uit te roepen op 6 januari 2021, tijdens een verenigde vergadering van het Congres. Nadat Pence dit weigerde, werd het Capitool door Trump-aanhangers bestormd.

Uit een andere staat waar Trump hoopte zijn verlies in een overwinning te transformeren, Arizona, zat Russell Bowers in de getuigenbank, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden daar. Hem was door Trumps advocaat Rudy Giuliani rechtstreeks gevraagd ervoor te zorgen dat de leden van het kiescollege die voor Biden zouden gaan stemmen, zouden worden omgeruild voor Trump-stemmers. Volgens Trumps advocaten staat de grondwet van de VS toe dat het parlement van een deelstaat dat doet. Maar Bowers zag dat, vertelde hij, als een schending van zijn eed en van de grondwet, die hij, zoals veel conservatief-christelijke Amerikanen, beschouwt als een door God geïnspireerd document. Ook hij kreeg, toen zijn weigering bekend werd, en op internet zijn persoonlijke gegevens verschenen, bedreigingen.

Raffensperger zal vermoedelijk minister blijven in Georgia – hij won onlangs de Republikeinse voorverkiezingen daar, ondanks de steun van Donald Trump voor een andere kandidaat. Of Bowers zijn weigering om Trump tegemoet te komen politiek overleeft, moet nog blijken – hij heeft zich kandidaat gesteld voor de Senaat van Arizona, de Republikeinse voorverkiezing daarvoor is in augustus.

Stemmen tellen

Maar met de werkzaamheden van Shaye Moss bij het verkiezingsbureau van het district Fulton County in Georgia is het afgelopen. Moss en haar moeder, Ruby Freeman, die op verkiezingsdag hielp met het tellen van de stemmen, willen er niets meer mee te maken hebben. Ze werden er door Trump, onder andere tijdens grote verkiezingsbijeenkomsten, van beschuldigd op de avond van de presidentsverkiezingen koffers met stemmen voor Joe Biden van onder een tafel te hebben gehaald en door de stemmachines gevoerd te hebben.

Het heeft hun leven, zoals Moss zei, op zijn kop gezet. Ze nam afscheid van de baan die ze al tien jaar met heel veel plezier deed. En volgens haar zijn al haar collega’s die op verkiezingsdag in Fulton County bezig waren met stemmen tellen, eveneens vertrokken.

Het bewijs dat Trump meende te hebben van hun manipulatie van de uitslag was een kort stukje video van een camera die het tellen vastlegde. Daarop zou het tevoorschijn halen van de ‘koffers met stemmen’ te zien zijn. Maar de verkiezingsmanager van Georgia, Gabriel Sterling, legde op de zitting nog eens uit dat het ging om gewone stemmen, die nog geteld moesten worden. Die waren onder de tafel gezet, netjes verzegeld in speciale containers, omdat het personeel dacht dat het stemmen tellen werd gestopt en iedereen naar huis mocht. Ze werden weer te voorschijn gehaald toen besloten werd dat het tellen door moest gaan.

Op een persconferentie kort na de verkiezingen had Sterling ook verteld hoe het zat, en dat de hele operatie op video stond. “En wat echt frustrerend is”, zei hij destijds, “is dat de advocaten van de president beschikten over diezelfde video, dat ze precies dezelfde dingen konden zien als iedereen, maar toch ervoor kozen senatoren in de staat en het publiek te misleiden over wat erop stond.”

Tijdens de hoorzitting vroeg commissielid Adam Schiff hem hoe het was om in de publiciteit ‘niet op te kunnen tegen het bereik van de woorden van de president en zijn megafoon op sociale media bij het verspreiden van die onware samenzweringstheorieën’. Sterling: “Frustrerend, ik kan niet anders zeggen. Onze informatie kwam wel door, maar bij veel mensen was er aarzeling om het te geloven, want de president van de Verenigde Staten, waar ze tegenop keken en die ze respecteerden, zei dat het niet waar was.”

Hij had die ervaring bij zijn eigen familie en kennissen, zelfs met iemand die advocaat was: “Ik nam het helemaal met hem door: Dit is niet waar. ‘OK, dat snap ik.’ Dit is niet waar. ‘OK, dat snap ik.’ Vijf of zes dingen. Maar aan het eind was het dan toch: “In mijn hart weet ik dat ze het gedaan heeft.”

En die vermeende dader, Shaye Moss van het verkiezingsbureau van Fulton County, wist door alle beschuldigingen en bedreigingen niet meer waar ze het zoeken moest. Ze ging nergens meer heen, vertelde ze op de zitting, niet eens naar de supermarkt. Ze was dertig kilo aangekomen. “Ik twijfel aan mezelf bij alles wat ik doe. Het beïnvloedt alles. En dat allemaal vanwege leugens, terwijl ik gewoon mijn werk deed, het werk wat ik al zolang deed.”

Haar moeder Ruby Freeman, die op verkiezingsdag ook meehielp met tellen, had dezelfde ervaring. Van haar werd het getuigenis op video getoond. “Kun je je voorstellen hoe het is om op de korrel genomen te worden door de president van de Verenigde Staten?”, vroeg ze. “De president moet elke Amerikaan vertegenwoordigen, niet aanvallen. Maar hij viel mij aan.”