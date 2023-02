Verkiezingen Nigeria lopen uit tot zondag door gespannen situatie en technische problemen

De onafhankelijke kiesautoriteit INEC kondigde daarop aan dat ze dat zondagmorgen op veel plaatsen alsnog kunnen doen.

Ruim 87 miljoen van de 220 miljoen inwoners hadden zich gemeld om mee te doen aan de verkiezingen en het bewijs van stemgerechtigdheid opgehaald. Dat is een record in Nigeria, met de grootste bevolking en de grootste economie van het Afrikaanse continent. Behalve een nieuwe president als opvolger van Muhammadu Buhari (80) konden de kiezers ook meer dan vierhonderd nieuwe leden in het parlement en de senaat aanwijzen.

De stembusgang werd overschaduwd door onder meer zorgen over de veiligheid. In het noorden zijn gewapende milities actief, waaronder de jihadistische terreurorganisatie Boko Haram. In het noordwesten en in Centraal-Nigeria vechten groeperingen bloedige conflicten uit over landbouwgrond en in het zuidoosten roeren separatisten zich.

Ook nu werden her en der gewelddadigheden gerapporteerd. In een aantal deelstaten werden stembureaus overvallen en onder meer apparatuur voor biomedische identificatie gestolen. In de metropool Lagos moesten legereenheden in actie komen.

Bola Tinubu (70) van regeringspartij APC, Atiku Abubakar (76), namens de Democratische Volkspartij (PDP) en de 61-jarige voorman van Labour Peter Obi, vooral populair bij jongeren in de grote steden, zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace om het presidentschap. De kans is aanzienlijk dat de strijd pas over drie weken in een tweede ronde wordt beslist.

