Verkiezingen in Turkije stevenen af op tweede ronde

Met bijna 99 procent van de stemmen geteld vroeg in de morgen, staat Erdogan op 49,3 procent en Kilicdaoglu op 45 procent, volgens cijfers van het staatspersbureau Anadolu Agency. Dat ze beiden niet gewonnen hebben komt omdat een derde kandidaat, Sinan Ogan, iets meer dan vijf procent van de stemmen haalde met zijn ultrarechtse coalitie.

Na een drukke verkiezingsdag, met een hoge opkomst, waren aanhangers van beide kandidaten hoopvol over hun eigen kansen. Terwijl de eerste uitslagen een groot verschil in het voordeel van Erdogan lieten zien, kroop Kilicdaroglu gedurende de avond wel dichterbij, maar niet langs Erdogan. In het begin van de avond claimde de oppositie nog dat Kilicdaroglu voorlag, maar dat de resultaten van Anadolu Agency niet te vertrouwen waren.

Balkonspeech

Rond twee uur ’s nachts hield een Erdogan vurige balkonspeech bij het AKP-hoofdkwartier in Ankara. “Ook al is de definitieve uitslag nog niet binnen, wij staan voor”, zei hij tegen duizenden AKP-stemmers die zich daar verzameld hadden.

“In de parlementsverkiezingen, heeft de Alliantie van het Volk de meerderheid behaald”, voegde hij daar nog aan toe. Hoewel de AKP zelf zetels in het parlement verloor, wordt het door de rechts-nationalistische alliantiepartner MHP aan een meerderheid geholpen. Kilicdaroglu maakte tijdens zijn persconferentie om 3 uur ’s nachts een veel minder energieke indruk. Hij hield zijn praatje zeer kort en zei dat als het land om een tweede ronde vraagt, dat de oppositie die zeker weten gaat winnen. “Erdogan behaalde niet het resultaat dat hij had gewild”, was zijn conclusie.

Voor het eerste dat Erdogan landelijke verkiezingen niet wint

Het is inderdaad voor het eerst dat Erdogan landelijke verkiezingen niet wint, maar het momentum voor een tweede ronde lijkt wel degelijk bij de AKP te liggen. Beide kampen zullen nu proberen de achterban van Sinan Ogan naar zich toe te trekken, maar met de eisen die Ogan stelt aan een steunverklaring lijkt dat voor de oppositie toch een lastiger verhaal.

De verslagenheid bij de oppositie is ook groter, omdat ze de laatste dagen volop campagne voerden met de slogan ‘laten we het in de eerste ronde afmaken’. Met de meest gerenommeerde opiniepeilers die de verkiezingen ook een voorsprong van de oppositie voorspelden, lijkt het optimisme wat er heerste onder een deel van de kiezers vooral valse hoop te zijn geweest.

Onvoorspelbare twee weken

Terwijl oppositiekiezers thuis voor de tv zaten en bij hen langzaam maar zeker de moed in de schoenen zakte, gingen AKP-aanhangers in Istanbul al vroeg in de avond de straat op en togen naar het provinciale hoofdkantoor van de partij. Daar maakten ze hun steun voor de president duidelijk met vlaggen, vuurwerk en flink getoeter.

Met de meerderheid in het parlement zal Erdogan dat zeker gebruiken in zijn campagne en benadrukken dat een scenario van een AKP-parlement en een oppositiepresident onwerkbaar zal zijn en zijn partij het regeren dan onmogelijk wordt gemaakt.

Ook al zijn de komende twee weken zeer onvoorspelbaar, voor de oppositie zal het moeilijker zijn hun achterban nog eens op te peppen voor twee weken aan verkiezingscampagnes.

