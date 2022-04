Verenigde Naties zet Rusland uit Mensenrechtenraad

Van de 193 lidstaten stemden er 93 voor tijdelijke uitsluiting, en dat bleek voldoende, bij 58 onthoudingen en 24 nee-stemmers.

Het Amerikaanse verzoek om schorsing kwam nadat Oekraïne Rusland had beschuldigd van de moord op honderden burgers in Boetsja, een voorstad van Kiev. Russische troepen worden steeds vaker in verband gebracht met mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Onder meer de Mensenrechtenraad doet daar onderzoek naar.

Onvriendelijk gebaar

Rusland had landen gewaarschuwd dat een stem voor schorsing of onthouding zou worden beschouwd als een “onvriendelijk gebaar” met gevolgen voor de onderlinge banden.

De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten. De instelling houdt zich bezig met de bevordering en bescherming van mensenrechten over de hele wereld. De raad komt meerdere keren per jaar bijeen in het Zwitserse Genève. De vorige keer dat een lidstaat werd geschorst, was in 2011 en het ging toen om Libië.

Meer steun voor Rusland

Het uitsluiten van Rusland kreeg ruime steun in de Algemene Vergadering, maar minder dan de veroordeling van de inval in Oekraïne. Bij een stemming over die kwestie, vier weken geleden, kreeg Rusland slechts van vier landen steun: Wit-Rusland, Syrië, Noord-Korea, Eritrea. Nu stemden 24 landen tegen, waaronder China en Rusland zelf.

Slechts één keer eerder is een land geschorst als lid van de Mensenrechtenraad. Dat was Libië in 2011, toen de bevolking van dat land in opstand kwam tegen dictator Kadafi. Op dit moment zitten onder meer Eritrea en China in de Mensenrechtenraad, enkele jaren geleden was ook Saudi-Arabië lid.

De Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Dmytro Kuleba, bedankt alle landen die voor de schorsing van Rusland stemden. Zij staan daarmee ‘aan de juiste kant van de geschiedenis’, zegt hij.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 april 2022

Volg het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

