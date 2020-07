Verenigde Arabische Emiraten sturen satelliet naar Mars

Vanaf de Japanse ruimtevaartbasis Tanegashima stuurt de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de marsverkenner de lucht in, om het klimaat en de atmosfeer van de rode planeet in kaar te brengen. Het is de eerste interplanetaire ruimtevaartmissie van een Arabisch land. Als alles goed gaat bereikt satelliet Hoop de planeet Mars in 2021, als de Verenigde Arabische Emiraten hun vijftigjarig bestaan vieren.

De lancering van de satelliet Hoop is de eerste stap in een uitgebreid plan, met als einddoel dat over honderd jaar duizend inwoners van de Emiraten op mars leven. Om minder afhankelijk te worden van de olie-inkomsten wil de golfstaat de komende jaren steeds meer gaan inzetten op ruimtevaarttechniek. Belangrijker dan het slagen van de missie, is dat ervaring wordt opgedaan met de benodigde techniek, zei projectmanager Omran Sharaf tegen de Amerikaanse tv-zender CNN.

Carrière in de ruimtevaart

De satelliet werd gedurende de afgelopen zes jaar gebouwd door wetenschappers uit de Emiraten zelf, onder begeleiding van de Amerikaanse universiteit van Colorado. De Arabische ruimtevaartdeskundigen zijn jong, ongeveer 90 procent van de werknemers van het ruimtevaartprogramma van de VAE zijn onder de 35 jaar.

Ze begonnen hun carrière veelal in een aanverwante wetenschap, omdat de opties voor het studeren van ruimtevaarttechniek beperkt waren. Zo studeerde de 33-jarige Sarah al-Amiri, hoofd van de wetenschappelijke programma’s en het internationale gezicht van de ruimtemissie van de VAE, computertechnologie.

Om de ambitieuze plannen van de VAE te vervullen is het belangrijk dat in de toekomst meer jonge inwoners van de Emiraten kiezen voor een technische studie die kan leiden tot een carrière in de ruimtevaart. De ruimtevaartwetenschappers hopen dat de internationale aandacht voor hun werk jonge mensen, jongens èn meisjes, zal inspireren om voor een bètastudie te kiezen.

Lees ook:

Mensen op Mars: het kan, maar vraag niet hoe

Is er leven op Mars? Binnenkort wel, denken sommige partijen. Zij willen mensen definitief vestigen op de rode planeet. Maar overleven op Mars wordt nog een hele uitdaging.