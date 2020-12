Verenigd Koninkrijk gaat vol vertrouwen vaccineren. ‘We hebben ons hier weken op voorbereid’

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock kon zijn geluk niet op. “Ik ben zo blij”, zei hij tegen tv-journalisten. “2020 was een vreselijk jaar en 2021 wordt hoe dan ook een stuk beter. Dit gaat hierbij helpen.” De Britten mogen zich het eerste land ter wereld noemen dat het coronavaccin heeft goedgekeurd. Het Amerikaans-Duitse Pfizer-vaccin kan door de goedkeuring vanaf volgende week worden ingezet.

Het is een overwinning die de regering maar al te graag op haar conto wil bijschrijven, in een jaar waarin er op coronavlak zo veel mis ging in Groot-Brittannië. Of het nu gaat om het aantal doden of de economische krimp: het Verenigd Koninkrijk staat er in de meeste lijstjes niet goed op. Nu zijn ze een keer het beste jongetje van de klas. “En daar heeft brexit zeker bij geholpen”, zei Hancock.

Volgens de Britse regering was het feit dat de Britten de rest van de wereld voorbijstreefden mede te danken aan het vertrek uit de Europese Unie, afgelopen januari. Groot-Brittannië heeft letterlijk afstand gedaan van het EMA, het Europese geneesmiddelenagentschap, dat tot januari met hoofdkantoor in Londen was gevestigd en nu Amsterdam als standplaats heeft. Daardoor kon de Britse equivalent, de MHRA, dit eenvoudig op eigen houtje beslissen zonder een beslissing van het EMA af te wachten, zei de minister.

EU-regels

Alleen bleek Hancock het niet bij het juiste eind te hebben. Hoewel de Britten de politieke instellingen van de EU op 31 januari hebben verlaten, zijn ze tot 31 december van dit jaar nog gebonden aan EU-regels. En het is zelfs binnen de EU toegestaan om in het geval van een virusuitbraak op nationaal niveau een vaccin versneld goed te keuren, los van het EMA.

Van die regel hebben de Britten gebruik gemaakt, bevestigde June Raine namens de Britse MHRA. Het verschil is echter dat de andere 27 EU-landen gezamenlijk hebben besloten om te wachten tot het EMA akkoord is. “Het ging ons er niet om dat we de eerste waren”, zei Jens Spahn, minister van Volksgezondheid in Duitsland. “We vinden het vooral belangrijk dat we vertrouwen kweken.”

Dat wil niet zeggen dat de Britse geneesmiddelenautoriteit de veiligheidsgaranties minder serieus heeft genomen, zei Raine. “Alle stappen zijn grondig doorlopen. Onze wetenschappers hebben 24 uur per dag gewerkt, nauwkeurig alle data bestudeerd. Wij hebben geconcludeerd dat het veilig is.”

Daar vertrouwt ook Marcel Levi op. De Nederlander is als directeur verantwoordelijk voor zeven Londense ziekenhuizen. “Het MHRA is een erg serieuze organisatie met een zeer goede reputatie. Het zou voor hun eigen geloofwaardigheid enorm slecht zijn als straks blijkt dat ze het niet zo nauw hebben genomen met de veiligheid. Daarvoor staat er veel te veel op het spel. Waarom het EMA meer tijd neemt, vind ik moeilijk in te schatten. Maar het lijkt me dat ook zij snel zullen volgen.”

Geen wedstrijd

De Britten hebben in totaal 40 miljoen doses van het Amerikaans-Duitse Pfizer-vaccin besteld. 800.000 vaccinaties zijn vanaf volgende week al beschikbaar. Ook Levi is betrokken bij de grote vaccin-operatie. “Deze vaccins moeten bewaard worden bij -70 graden. Maar zodra je ze gaat ontdooien, moet je ze binnen vijf dagen gebruiken. Dat is een flinke logistieke uitdaging.” Verpleeghuizen zijn als eerste aan de beurt, gevolgd door ziekenhuismedewerkers en mensen ouder dan 80 jaar.

Hij verwacht niet dat er op heel korte termijn miljoenen Britten zullen worden gevaccineerd. “We beginnen na het weekend, maar het zal zeker tot januari duren voordat het op stoom komt. Dit heeft ontzettend veel voeten in de aarde. Maar we hebben ons hier weken op voorbereid.”

Levi stoorde zich wel aan de borstklopperij van de regering. “De Britse regering heeft hier niets voor hoeven doen. Er is niets knaps aan. Het is geen wedstrijd.”

Lees ook:

Corona maakt van het VK het Verdeeld Koninkrijk

De ene na de andere regio in het Verenigd Koninkrijk volgt een eigen coronabeleid. Tot ergernis van de Britse premier Johnson.

Wat weten de Britten wat Europa niet weet?

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk.