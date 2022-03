Verdwaalde broertjes na maand gered uit Amazonewoud

Na bijna vier weken zijn twee jonge broers die in het Braziliaanse Amazonewoud waren verdwenen teruggevonden. Glauco en Gleison Ferreira van acht en zes jaar raakten verdwaald toen ze vorige maand kleine vogeltjes probeerden te vangen in de jungle. Hulpdiensten rukten daarop uit, maar staakten hun operatie na een week.

Honderden inwoners uit de regio zouden zijn doorgegaan met zoeken. Het regenseizoen bemoeilijkte hun zoektocht. Uiteindelijk trof een lokale houthakker de broertjes per toeval aan, zo’n 6 kilometer van het dorp Palmeiro waar ze met hun ouders wonen. Ze lagen hongerig en verzwakt op de grond. Ook zaten ze onder de schaafwonden. Een van hen had om hulp geroepen toen hij hoorde dat in de buurt hout werd gehakt. De jongens werden eerst in een regionaal ziekenhuis opgenomen en vervolgens per helikopter naar het ziekenhuis in Manaus, de hoofdstad van de Amazone, overgebracht. Ze zijn ondervoed en gedehydrateerd, maar kunnen naar verwachting wel herstellen van hun avontuur.

Verdwalen

Er verdwalen wel vaker mensen in het uitgestrekte regenwoud. Begin vorig jaar verdween een piloot van de radar nadat hij via de radio om hulp had geroepen. Zijn vliegtuigje, waarmee hij voorraden naar een mijn vervoerde, crashte en kwam in een van de meest afgelegen delen van de Amazone terecht. Hij wist te overleven. Een Braziliaanse student die in 2008 de weg kwijtraakte, had minder geluk. Hij werd weliswaar na meer dan veertig dagen door zijn vader levend teruggevonden, maar was zo verzwakt dat hij kort daarna stierf.

