Verdient Gisela Gneist een straat bij Sachsenhausen?

In Oranienburg, iets ten noorden van Berlijn, ligt de gedenkplaats Sachsenhausen, een voormalig concentratiekamp waar tijdens de Tweede Wereldoorlog naar schatting 50.000 mensen omkwamen. Op een nabijgelegen terrein, genaamd ‘Zeppelin’, werkten vanaf 1942 honderden gevangenen gedwongen in de wapenindustrie. Bijna tachtig jaar later komt het terrein, dat omgebouwd wordt tot een woonwijk, weer in opspraak. Het stadsbestuur wil een van de acht nieuwe straten naar een vrouw vernoemen die banden met rechts-extremisten had.

Gisela Gneist is haar naam. In de chaotische dagen na de Tweede Wereldoorlog sloot ze zich op vijftienjarige leeftijd aan bij een groep die tegen de Sovjetbezetting streed. Gneist bracht krantjes rond met de naam Germaanse Vrijheid. Ze werd opgepakt door Sovjetsoldaten en belandde tot 1950 in het concentratiekamp Sachsenhausen, dat in die tijd gebruikt werd als gevangenis door de bezettingsmacht. Gevangenen werden niet zoals in de nazitijd systematisch doodgeschoten of vergast, maar de leefomstandigheden waren erbarmelijk en veel gevangenen kwamen om door ziekte of uithongering.

Daarvoor mag Gneist herinnerd worden, vindt Axel Drecoll, de directeur van de Brandenburgse stichting voor gedenkplaatsen. Maar het Zeppelin-terrein vindt hij niet de juiste plek. “Er mag geen twijfel bestaan over mensen naar wie de straten in een dergelijk gebied vernoemd worden, vooral als het gaat om hun betrokkenheid bij de nationaalsocialistische dictatuur en haar misdaden.”

Wat Gneist controversieel maakt, is dat zij haar hele leven contacten onderhield in rechts-extremistische kringen. Ze werd in 1995 voorzitter van de belangenvereniging voor voormalige geïnterneerden van Sachsenhausen tijdens de DDR en bleef dit tot haar dood in 2007. In die rol nodigde zij verschillende keren rechts-extremistische figuren uit voor lezingen, onder wie de uitgever Götz Kubitschek en de journalist Ulrich Schacht.

Gneist past daarbij in het beeld dat rechts-extremistische groepen in het oosten van Duitsland schetsen, met nadruk op het Duitse leed na de Tweede Wereldoorlog en het stilzwijgen van de misdaden van het naziregime. Zo wilde Gneist een herdenkingsdienst organiseren voor de psychiater Hans Heinze, die als gevangene in het Sovjetkamp voor medegevangenen had gezorgd. Maar onder leiding van Heinze werden tussen 1938 en 1945 ook 1264 zieke kinderen vermoord in zijn Brandenburgse kliniek. Gneist heeft nooit erkend dat ook nationaalsocialistische oorlogscriminelen door de Sovjets werden vastgehouden.

Het Sachsenhausen Comité heeft laten weten dat de beslissing van het stadsbestuur “van weinig empathie en sensitiviteit” zou getuigen. Ook wijst het comité erop dat Sovjetgevangenen als Gneist nooit op het Zeppelin-terrein kwamen. Een andere straatnaam zou dus überhaupt toepasselijker zijn “om in het straatbeeld geen botsende vermenging van twee historische perioden te laten ontstaan.”

Dik de Boef, voorzitter van het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers, secretaris van het Internationaal Sachsenhausen Comité, roept in een herdenkingsrede op alert te blijven op gevaarlijke intolerantie.