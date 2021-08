Verdere evacuaties en stijgend dodental bij bosbranden Turkije

Het dodental is opgelopen tot zeker acht. Onder de slachtoffers zijn twee brandweermannen en een Duitse vrouw.

Minister van bosbouw Bekir Pakdemirli zei dat inmiddels 107 van de in totaal 112 branden geblust zijn. De sterke wind bemoeilijkt volgens hem echter het blussen van de laatste vijf, die woeden bij de populaire badplaatsen Bodrum en Marmaris en bij het stadje Manavgat, in de naburige provincie Antalya.

Burgemeester Ahmet Aras van Bodrum zei dat in zijn stad 1100 mensen met boten zijn geëvacueerd, toen het vuur de wijken waar zij woonden bedreigde. Volgens hem waren de wegen door het vuur afgesneden. In de nacht van zaterdag op zondag werden ook al dorpen en kuuroorden rondom Bodrum geëvacueerd.

In Marmaris zette de Turkse marine landingsvaartuigen in om mensen in veiligheid te brengen. In de buurt van Manavgat zijn volgens televisiezender NTV de inwoners van het dorp Sirtkoy geëvacueerd. Op televisiebeelden was te zien hoe dikke rookwolken het dorp omsloten.

De bosbranden zijn de zwaarste in jaren. Volgens officiële gegevens is dit jaar al bijna 95.000 hectare bos in de as gelegd. Gemiddeld brandde sinds 2008 jaarlijks 13.516 hectare af.

Duizenden brandweerlieden werken om het vuur te bestrijden. Ook worden drones en 45 blushelikopters ingezet. Er is echter veel kritiek op de Turkse regering, omdat het land geen blusvliegtuigen heeft die meer water over een groter gebied kunnen verspreiden. Rusland, Iran en Oekraïne helpen inmiddels met 16 blusvliegtuigen.