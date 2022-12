Verdachten terreuraanslagen Brussel klagen op eerste procesdag over ‘vernederende behandeling’

Waar zouden de twee terreurverdachten het toch over hebben? Wat opvalt op de eerste dag van het monsterproces rond de terreuraanslagen in Brussel in 2016 is dat beschuldigden Salah Abdeslam – die met een grote baard bijna niet meer lijkt op de van hem zo wijdverspreide foto – en Sofien Ayari bijna onophoudelijk met elkaar in gesprek zijn, soms lachend. Ze zitten naast elkaar samen met de andere verdachten in een grote glazen box.

Na ruim zesenhalf jaar was maandag de eerste dag van het grootste proces ooit in België. Bij bomaanslagen op de luchthaven van Zaventem en in een metro bij station Maalbeek kwamen op 22 maart 2016 32 mensen en drie aanslagplegers om het leven. Daarvoor staan tien verdachten terecht. De zittingen vinden plaats in het voormalige Navo-gebouw in Haren, net buiten Brussel, dat speciaal voor het monsterproces voor miljoenen euro’s is verbouwd tot een zwaarbeveiligde bunker.

Een rechtbanktekening van verdachte Salah Abdeslam, op 5 december in Brussel. Beeld AFP

Recht tegenover de terreurverdachten zitten 34 gewone Belgische burgers. Zij zullen als volksjury beslissen over het lot van de terreurverdachten. De dag begint met de vaststelling dat twee reserve-juryleden zich terugtrekken: een van hen blijkt Engelstalig te zijn en de ander draagt een medische reden aan. Er is grote hoop op de resterende juryleden gevestigd: als er minder dan twaalf van hen overblijven, moet het hele proces opnieuw worden gedaan. Dat scenario is niet ondenkbaar, vanwege de lange looptijd van de zaak, waarvoor nu rekening wordt gehouden met negen maanden. Als het niet lukt met genoeg juryleden de eindstreep te halen, betekent dat groot gezichtsverlies voor België.

Het slachtoffer van wraak

Een belangrijk moment komt net voor de pauze, als verdachte Mohamed Abrini, die destijds zijn bom op de luchthaven van Zaventem achterliet en wegvluchtte, ineens gaat staan. Hij wil ‘iets dringends’ zeggen. Abrini beklaagt zich over de ‘vernederende’ manier waarop hij wordt behandeld. “Al zeven jaar ben ik het slachtoffer van wraak.”

Abrini zegt dat hij naakt wordt gefouilleerd en geblinddoekt en met ‘satanische muziek’ wordt vervoerd. “Als we nog meer vernederingen moeten doorstaan, zal ik nergens antwoord op geven.” Abrini beweert dat hij wel met respect werd behandeld tijdens het terreurproces in Frankrijk deze zomer. Toen werd hij veroordeeld tot een levenslange celstraf, waarvan hij minstens 22 jaar moet uitzitten, voor zijn aandeel in de aanslagen in Parijs in 2015.

Dagelijks ‘anaal gefouilleerd’

Na zijn relaas krijgt Abrini bijval van advocaat Jonathan De Taye. Zijn cliënt Ali El Haddad Asufi zou altijd medewerking verlenen, maar dagelijks ‘anaal gefouilleerd’ worden. Advocaat De Taye vraagt de rechtbank: “Is dat waardigheid? Willen we dat van de rechtsstaat?” Ook hij verwijst naar het Parijs-proces dat volgens hem goed is verlopen omdat de Franse autoriteiten de verdachten goed behandelden. “Als de omstandigheden niet waardig zijn, dan is het proces ook niet waardig.” Ook de advocaat van verdachte Salah Abdeslam hekelt de detentieomstandigheden.

Rechtbankvoorzitter Laurence Massart wil geen discussie voeren over de detentie en transport. Het hof is niet bevoegd voor deze kwestie, zegt ze. Ze wil voortmaken, want er moeten nog bijna 1.000 burgerlijke partijen mondeling worden geïdentificeerd. De meesten worden bijgestaan door slachtofferorganisaties V-Europe en Life4Brussels. Bij het afgaan van de namen van de slachtoffers en nabestaanden blijkt dat sommigen niet aanwezig zijn en is het niet altijd direct duidelijk of en door welke advocaat ze worden bijgestaan. Na het urenlang oplezen van de namen komt er een einde aan een enigszins chaotische eerste procesdag.

Verdachten Voor de aanslagen worden tien terreurverdachten vervolgd. Negen van hen staan terecht voor moord of poging tot moord en deelname aan een terroristische organisatie, en een verdachte komt in aanmerking voor een lagere straf. Enkele verdachten werden in juni in Frankrijk al veroordeeld voor hun aandeel in de terroristische aanslagen in Parijs van november 2015. De bekendste verdachte is Salah Abdeslam, die als enige de Parijse aanslagen overleefde omdat zijn bomgordel defect was. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In België wordt hij niet verdacht van directe deelname – hij werd vier dagen voor de aanslagen in Brussel opgepakt – maar hij zou de aanslagen mede beraamd hebben.

