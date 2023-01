Verdachte van schietpartij met tien doden Californië dood gevonden in busje

Korpschef Robert Luna maakte dat vannacht rond 02.20 uur (Nederlandse tijd) bekend tijdens een persconferentie, nadat eerder op de dag een voertuig was aangetroffen in Torrance, ten zuiden van die Amerikaanse stad in Californië. Agenten kregen de wagen enkele uren na het drama in het vizier.

Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Hij schoot volgens ooggetuigen in een nachtclub op willekeurige mensen en vluchtte. Zo’n twintig minuten later werd even verderop, in Alhambra, door dezelfde verdachte ook geprobeerd een aanval te plegen, maar die werd afgeslagen door omstanders en een wapen werd afgenomen.

Zondag werd het voertuig van de verdachte door agenten gestopt op de parkeerplaats bij een Japanse supermarkt, waar de politie van binnenuit het voertuig één schot hoorde. Een uur lang werd het busje omsingeld, voordat agenten er naar binnen gingen. Dit was te zien op beelden van lokale media. Bewijsmateriaal in het busje, waaronder een pistool, bevestigde dat het om Tran ging. De politie denkt dat hij alleen handelde en zoekt niet naar andere verdachten.

Politiekorpschef Robert Luna noemt het een van de “gruwelijkste zaken” in zijn regio. Hij prijst de “helden” die de verdachte zijn wapen afpakten in Alhambra. Het ging om een semiautomatisch wapen dat volgens Luna nog veel meer slachtoffers had kunnen maken. Zeven gewonden liggen nog in het ziekenhuis, aldus Luna.

Met vijf dode vrouwen en vijf dode mannen gaat het om de dodelijkste schietpartij sinds Uvalde (Texas) vorig jaar, waar een man op een school negentien kinderen en twee leerkrachten doodschoot.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn condoleances overgebracht, in het bijzonder aan de zwaar getroffen Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap. Ook heeft hij opgeroepen de vlaggen bij overheidsgebouwen halfstok te hangen vanwege de schietpartij, die hij als “zinloos” bestempelde.

Klopjacht

De politie begon een klopjacht op de man, nadat hij het vuur had geopend in een dancing, een uur nadat in de stad groots Chinees Nieuwjaar was gevierd. Getuigen zeggen tegen de krant The Los Angeles Times dat hij met een semiautomatisch geweer willekeurig om zich heen schoot. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn geweer te kunnen herladen. Volgens aanwezigen in de club is de eigenaar van de nachtclub een van de doden. Tien mensen overleden en tien anderen raakten gewond. Sommige gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De schutter was al gevlucht voordat de politie bij de club arriveerde. De politie onderzoekt of de dader de slachtoffers kende en of het om een haatmisdrijf gaat. De meerderheid van de inwoners van Monterey Park heeft een Aziatische achtergrond.

Volgens de media waren in Monterey Park tienduizenden mensen samengekomen om Chinees Nieuwjaar te vieren. Ook op zondag stonden nog festiviteiten gepland, maar die zijn afgelast.