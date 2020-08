Verdachte (17) van dubbele moord in Kenosha droomde al jaren van een baan bij de politie

Een paar uur voordat hij twee mensen zou doodschieten, en een derde ernstig zou verwonden, werd de zeventienjarige Kyle geïnterviewd door de rechtse nieuwssite Daily Caller. Een semi-automatisch geweer bungelt om zijn schouder. Hij is onderdeel van een groep bewapende mannen, ouder dan hij, die bij een benzinestation staan. Het lijkt wel of hij zijn onervarenheid wil compenseren met een haast overdreven geroutineerd praatje over zijn ‘taken’.

“Mensen raken gewond, en het is onze taak om deze zaak te beschermen. Een deel van mijn taak is ook om mensen te helpen – als iemand gewond raakt, dan ga ik ernaartoe, in een gevaarlijke situatie. Daarom heb ik mijn geweer, want ik moet mezelf natuurlijk beschermen. Maar ik heb ook mijn verbanddoos.”

Het is de derde dag van de onrust in Kenosha, Wisconsin, die begon nadat de politie op zondag een zwarte man, Jacob Blake, zeven keer van dichtbij in de rug schoot. Maar wat bezielde een zeventienjarige bewoner van het stadje Antioch in de buurstaat Illinois, die tot voor kort nog strandwacht was bij jeugdorganisatie YMCA, om met een geweer in zijn auto te stappen en vijfentwintig kilometer te rijden om een benzinestation in Kenosha te gaan bewaken?

Dromen van het politie-uniform

Feit is dat Kyle al jaren van een carrière bij de politie droomde. Hij deed mee aan een jeugdprogramma van zijn lokale politiekorps, dat onder andere vuurwapentraining geeft aan 14- tot 21-jarigen. Voor zijn zestiende verjaardag organiseerde hij op Facebook een inzamelingsactie voor de organisatie ‘Humanizing the Badge’, die de politie in een gunstig daglicht wil stellen. Veel van zijn posts op Facebook gaan over ‘Blue Lives Matter’, een tegenbeweging die opkwam na de eerste Black Lives Matter-protesten, en die hogere straffen voor geweld tegen politie-agenten bepleit.

Op zijn TikTok-account poseert hij met vuurwapens, en er is een verslag van een bezoek aan een rally van Donald Trump te zien. Maar hoewel hij zich dus duidelijk als rechtse wapenliefhebber profileert, lijkt hij niet officieel verbonden aan een van de georganiseerde milities die de afgelopen dagen opdoken in Kenosha. Wellicht werd Kyle op het idee gebracht doordat hij op Facebook een evenement voorbij zag komen dat aangemaakt was door de militie ‘Kenosha Guard’, en dat veel gedeeld werd.

Op dinsdagochtend vroeg de beheerder van de pagina leden om ‘de wapenen op te nemen om onze stad te verdedigen tegen de kwaadaardige thugs’ – dat laatste woord is in de VS raciaal geladen codetaal. Mensen die bij Facebook klaagden over de oproep tot bewapening, kregen te horen dat die de richtlijnen niet overtrad. Pas op woensdag haalde het sociale medium de pagina weg.

Gewapende burgers inzetten

Het recht van burgers om zichzelf te bewapenen is diep verankerd in de Verenigde Staten, onder andere in het tweede amendement van de grondwet. Sommige mensen pleitten er de afgelopen dagen voor dat de politie gewapende burgers officieel in zou zetten om de onrusten te beteugelen. “Geen denken aan”, reageerde de sheriff van Kenosha, David Beth, een dag na de dodelijke schietpartij. Die had precies bewezen waar hij bang voor was. “Dit soort groepen creëren juist confrontaties.”

Maar filmpjes die op dinsdagavond in Kenosha werden gemaakt, tonen dat niet al zijn agenten er zo over denken. Terwijl demonstranten per megafoon worden gemaand om zich te verwijderen, krijgen de gewapende militieleden juist water van agenten. “We waarderen wat jullie doen”, zegt een van de agenten. Ook Kyle is op dat filmpje te zien.

Het volgende beeld dat van hem opduikt is een paar straten verderop gemaakt. Wat de tiener daar is gaan doen, is niet duidelijk. Wel dat hij achtervolgd wordt door een groep mensen. In de verte klinkt een schot. Kyle draait zich dan om, en schiet vier keer van dichtbij op een van zijn achtervolgers – niet de persoon die het schot loste. Het is zijn eerste dodelijke slachtoffer. Hij vlucht.

In de chaos heeft de politie geen overzicht

Een groep demonstranten, zo is te zien op een ander filmpje, probeert hem even later op straat staande te houden. “Hij heeft iemand neergeschoten!”, klinkt het. Kyle struikelt, en schiet dan van dichtbij iemand in de borst – die het niet zal overleven – en iemand in de arm. Hij kan vervolgens ontkomen door rustig tussen de aansnellende politie-auto’s weg te lopen, die in de chaos kennelijk geen overzicht hebben. De volgende dag wordt hij in zijn huis in Antioch gearresteerd.

De vicegouverneur van Wisconsin, Mandela Barnes, vindt dat de gebeurtenissen iedereen wakker moeten schudden. “Hoe vaak zie je in dit land niet gewapende demonstranten parlementsgebouwen binnenlopen, en dat iedereen dat maar oké vindt?”, vroeg ze zich af.

Maar dat sentiment wordt niet door iedereen gedeeld. De best bekeken televisiepresentator van Amerika, Tucker Carlson, legde op Fox News alle blaam bij de lokale autoriteiten, die ‘achteroverleunden en toekeken hoe Kenosha afbrandde’. Dan moet je volgens Carlson niet verbaasd zijn ‘dat zeventienjarigen met geweren besluiten dat zij de orde moeten herstellen, als niemand anders het doet’.

