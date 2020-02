Verboden op het werk te kussen en andere maatregelen in Europa vanwege coronapaniek

Duitsland: inenten tegen ‘gewone’ griep

In Duitsland wordt de mensen behalve heel vaak handen wassen, afstand houden en niezen in een tissue of in je elleboog aangeraden een inenting te halen. Niet tegen Covid-19, want daar bestaat geen vaccin tegen, maar tegen ‘gewone griep’. Vooral zwangeren, 60-plussers en mensen met een zwakke gezondheid moeten zich nu echt laten inenten. ‘Daarmee ontlasten de patiënten die onverhoopt met de gewone griep moeten worden opgenomen, de ziekenhuizen. De bedden die zij zouden innemen blijven dan vrij voor mensen die besmet zijn met Covid-19' schrijft Die Zeit.

Verschillende bisdommen hebben hun gemeenten in een officieel schrijven aangeraden om tijdens, voor en na de dienst voorlopig geen handen te schudden. Elkaar begroeten dient aanstaande zondag met een hoofdknik te gebeuren.

Engeland: sommige scholen sluiten

Het moet gezegd dat het nog rigoureuzer kan: In Japan gaan alle scholen een maand dicht. In Engeland zijn het er vooralsnog maar dertien die, hoewel de overheid nadrukkelijk zegt dat het ‘onnodig’ is, hun deuren hebben gesloten nadat een leerling griepachtige verschijnselen vertoonde. Twintig andere scholen hebben leerlingen en docenten de toegang geweigerd nadat ze in Italië op skivakantie waren geweest.

Ook de 300 werknemers van een kantoor van oliemaatschappij Chevron in Londen zijn naar huis gestuurd, nadat vier werknemers zich niet zo lekker voelden. Dat gebeurde ook bij een reclamebureau in Londen. Al deze maatregelen volgen op een overheidsrapport waarin het mogelijk ergste scenario wordt geschetst: dat is dat 80 procent van de bevolking ziek wordt en duizenden mensen overlijden. In dat scenario zouden de ziekenhuizen, waar ernstig personeelstekort is, het allang niet meer aankunnen. De Britse overheid is een reclamecampagne begonnen: nies of kuch in een zakdoekje en gooi dat daarna in de prullenbak, is het advies. Was daarna je hand

Frankrijk: geen Citroenfeest in Menton

President Emmanuel Macron van Frankrijk vindt het niet ­nodig om de gemoederen te bedaren. Hij wakkert de al ­aanwezige angst liever nog wat aan. “Voor ons staat een ­gezondheidscrisis, er komt een epidemie aan”, zei hij ­gisteren toen hij in Parijs het ziekenhuis bezocht waar die nacht een Franse patiënt aan Covid-19 overleed. Schooldirecties hebben van de Parijse regering te horen ­gekregen dat zij scholieren en docenten die in Italië of China zijn geweest, niet op hun terrein toe mogen laten. In Menton, een stad tegen de Italiaanse grens aan, gaat ­komend weekeinde het jaarlijkse Citroenfeest niet door.

De Franse president Emmanuel Macron op bezoek in een ziekenhuis in Parijs, waar een patiënt overleed aan het coronavirus. Beeld AP

België: een collega kussen verboden

Het Kortrijkse bedrijf Duma, een bedrijf in de wereldtop van vorkheftruck-verkopers, heeft besloten dat de 100 personeelsleden niet meer mogen kussen. Ook handen geven mag niet meer. Aperam, producent van roestvrij staal in Genk, heeft zijn 1200 werknemers ook gevraagd om zo min mogelijk handen te schudden. Ook heeft het bedrijf extra veel ontsmettende handgel ingeslagen voor zijn werknemers.

Oostenrijk: Blijf in het buitenland, svp

Oostenrijkse soldaten die in het ­buitenland zijn ingekwartierd, is ­verzocht hun verlof niet in ­Oostenrijk door te brengen. In de Stephansdom in Wenen en ook in de Dom van Salzburg wordt het wijwatervat leeg gehouden. Uit een Oostenrijks onderzoek bleek al in 2013 dat wijwater vaak ernstig ­vervuild is met bacteriën.

