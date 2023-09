Verboden liefde in het verdeelde Korea

Als het gaat om verboden liefde, denkt iedereen gelijk aan Shakespeare’s Romeo en Julia. In werkelijkheid hebben geliefden van tegengestelde partijen in conflictzones niet alleen te maken met afkeuring door familieleden, maar ook met een gecompliceerde positie in de samenleving.

In het fotoproject LOVE ZONE gaat het fotografenduo Hadas Itzkovitch en Anya van Lit op zoek naar gemengde stellen in (voormalige) conflictgebieden. Deze stellen bieden in woord en beeld een intieme blik op hun liefdesrelatie en hoe het conflict daarin een rol speelt. Er is vaak niet alleen strijd tussen landen, maar ook tussen bevolkingsgroepen binnen één land.

Volgens de Verenigde Naties leven twee miljard mensen, of een kwart van de wereldbevolking, in gebieden waar een (burger)oorlog gaande is. De strijdende groepen moeten uiteindelijk weer samenleven, met littekens die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze moeten samenleven als collega’s, als buren, als medeburgers. En soms dus als geliefden.

De afgelopen zeven jaar portretteerde het fotografenduo gemengde stellen in Israël-Palestina, katholiek-protestantse stellen in Noord-Ierland, Bosnisch-Servisch-Kroatische stellen in Bosnië-Herzegovina, interraciale stellen in Zuid-Afrika, Turks-Koerdische stellen in Turkije, en Noord- en Zuid-Koreaanse stellen in Zuid-Korea.

Eerder publiceerde Trouw al LOVE ZONE Palestina-Israël en LOVE ZONE Zuid-Afrika. Vandaag verschijnt LOVE ZONE Noord-Zuid-Korea, de komende weken volgen LOVE ZONE Bosnië-Herzegovina en LOVE ZONE Turkije-Koerdistan. De tentoonstelling LOVE ZONE opent op 8 december in Izmir, Turkije. En reist daarna naar de landen waar het project is gemaakt.

LOVE ZONE is mogelijk gemaakt met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, het Verhalenfonds/Stichting Dialoog en Free Press Unlimited/Postcode Loterij.

Kim Geum-hyok en Kim Chae-rin. Beeld Hadas Itzkovitch en Anya van Lit

Kim Geum-hyok (1991), Noord-Koreaan, politiek adviseur en Kim Chae-rin (1994), Zuid-Koreaanse, marketing adviseur

Geum-hyok:

“Kim II-sung, de grondlegger van het huidige Noord-Korea, was de ultieme held in mijn verhalen voor het slapengaan. Mijn grootvader vocht zij aan zij met hem tegen de Japanners, en had nauwe banden met het regime. We woonden in Pyongyang, de hoofdstad, in een groot huis, en bewogen ons in een zorgvuldig gecreëerde bubbel; een exclusieve, elitaire groep dicht bij het machtscentrum van de Partij. Ik kreeg de beste opleiding en genoot van luxe eten. Óók tijdens de grote hongersnood in de jaren negentig, die duizenden Noord-Koreanen het leven kostte. Mijn leven stond zo los van de werkelijkheid van mijn landgenoten, ik had geen idee wat er zich afspeelde buiten mijn gesloten omgeving.

“‘Je bent voorbestemd voor grootsheid’, werd vanaf jongs af aan tegen mij gezegd. De loop van mijn leven was tot in detail gepland. Ik zou diplomaat of politicus worden om mijn land te dienen. Ik werd naar een universiteit in China gestuurd, daar was een prestigieuze opleiding internationale betrekkingen.

“In mijn eerste semester was ik vastbesloten om de ideeën van ons regime op de beste manier te vertegenwoordigen. Maar al tijdens de eerste politieke debatten met mijn internationale klasgenoten, realiseerde ik me dat ik heel basale kennis bezat. Zij hadden het over democratie, verkiezingen, dictatuur. Begrippen die mij vreemd waren. Ze gebruikten citaten van filosofen, uit westerse literatuur. Ik verloor alle debatten.

“Ik had in Noord-Korea nog nooit één debat verloren, ik begon heel veel te lezen en kennis te verzamelen, vooral over Noord-Korea, en mijn opvattingen veranderden al snel 180 graden.

“Ik werd actief in studentenkringen, en propageerde tégen de dictatuur in Noord-Korea. Dat werd ook opgemerkt door de Chinese politie, die samenwerkte met de Noord-Koreaanse geheime dienst. Op de dag in 2011 dat Kim Jung-iI stierf (de zoon en opvolger van Kim Il-sung, red.), nu een vijand in mijn nieuwe wereld, veranderde mijn leven voorgoed. Ik gaf die dag een feest, de politie was in aantocht om me te arresteren, een vriend waarschuwde me. Het lukte om te ontsnappen.

“Om asiel te kunnen aanvragen in Zuid-Korea, moest ik de Zuid-Koreaanse ambassade binnen zien te komen. De muur eromheen was hoog. Ik vroeg de hulp van twee Zuid-Koreanen die ik toevallig ontmoette in een pizzeria om de hoek, ze spraken af om me naar de ambassade te rijden. Verborgen in een auto kwam ik de ambassade binnen. Ik kreeg een paspoort met een nieuwe identiteit. Kort daarna werd ik overgebracht naar Zuid-Korea, waar mijn nieuwe leven begon. Ik was 21. Mijn vader overleed een jaar later. Mijn moeder en de rest van mijn familie heb ik nooit meer gezien en nooit meer iets van gehoord.”

Chae-rin:

“In mijn leven ontbrak het aan drama’s. Ik heb een heel gelukkige en comfortabele jeugd gehad in Seoul, als enig kind van ouders die mij erg steunden. Ik werd naar de Verenigde Staten gestuurd om Engels te studeren en ging daarna naar de universiteit in Zuid-Korea.

“Ik was een typische jonge Koreaanse studente die niets met Noord-Korea te maken wilde hebben. In mijn vriendenkring heb ik ook nooit een Noord-Koreaan ontmoet.

“Veel jongeren in Zuid-Korea zijn tegen de hereniging van Noord- en Zuid-Korea, terwijl de oudere generatie voorstander is. De jonge generatie maakt zich zorgen over de mensenrechten en de economische problemen van hun eigen land. Ze vinden dat die achteruit kunnen gaan als we worden herenigd met het noorden.

“We werden aan elkaar voorgesteld door een gemeenschappelijke vriend. Het was een blind date; Ik wist niets over hem voordat we elkaar ontmoetten. Dat is heel ongebruikelijk in Zuid-Korea, normaal verzamel je alle mogelijke informatie over je date, inclusief familiegeschiedenis, financiële situatie en in welke auto men rijdt. Geum-hyok was zo verlegen, hij wist niet hoe hij met meisjes moest praten. Op onze eerste date vroeg hij onze vriend ook mee. Maar toen werd het ijs gebroken, we praatten non-stop, over alles.”

Geum-hyok:

“Toen ik Chae-rin voor het eerst zag, was ik op slag verliefd. Ik wist dat ik mijn verloofde had gevonden. Maar ik was bang voor haar reactie als ik zou bekennen dat ik Noord-Koreaan ben. Ik heb veel discriminatie meegemaakt in Zuid-Korea. Mijn Noord-Koreaanse accent verraadde me vaak. Uren heb ik geoefend, met een potlood tussen mijn tanden om de juiste uitspraak onder de knie te krijgen. Toen ik Chae-rin voor de eerste keer ontmoette sprak ik als een Zuid-Koreaanse nieuwslezer, aan mijn accent kon ze dus niks horen. Maar ze reageerde zo oprecht, ik voelde me meteen vertrouwd om mijn hele levensverhaal te delen. We huilden samen.”

Chae-rin:

“Vrienden vroegen me, vooral in het begin van onze relatie, of ik niet bang was dat Geum-hyok misschien een spion was? Maar mijn familie heeft hem meteen omarmd.

“In Korea is er de term ‘verdeeld gezin’: als je familie in Noord-Korea hebt. Na ons huwelijk werd ik daar ook een deel van. Het veranderde mijn denken over Noord-Korea en de problemen daar totaal. Ik voel me er nu nauw bij betrokken.

“We besloten de sociale media te gebruiken om mensen te laten zien hoe dat eruit ziet, een gemengd stel. We delen ons dagelijks leven via YouTube. We hopen daarmee vooroordelen weg te halen. Een leuke jonge vrouw en een leuke jonge man, die iets van hun leven proberen te maken.”

Lee Young-rok, Zuid Koreaan en Yu Ji-yeon, Noord Koreaanse. Beeld Hadas Itzkovitch en Anya van Lit

Lee Young-rok (1981), Zuid-Koreaan, pastoor, en Yu Ji-yeon (1985), Noord-Koreaanse, onderwijzer

Young-rok:

“Van jongs af aan leerde ik dat Noord-Koreanen de communistische vijand zijn. Ook toen ik volwassen was, beschouwde ik Noord-Koreaanse vluchtelingen als egoïstische, egocentrische mensen. Ik gaf les aan vluchtelingen en vond dat de meerderheid alleen meedeed als ze er iets voor terugkregen, niet uit vrije wil. Veel Zuid-Koreanen denken zo over Noord-Koreanen: mensen die komen profiteren van ons systeem, onderwijs en huisvesting.

“Ji-yeon was het tegenovergestelde van dit stereotype, erg altruïstisch. Altijd bezig met hoe ze anderen kon helpen. Ze had een verbazingwekkende positieve drive om vooruitgang te boeken in het leven. Ze liet me anders kijken naar mensen in het algemeen en Noord-Koreanen in het bijzonder.

“Ji-yeon was een van de studenten aan wie ik schrijven en Koreaanse geschiedenis doceerde. Ze was zich aan het voorbereiden op haar toelatingsexamen voor de universiteit.”

Ji-yeon:

“Op twaalfjarige leeftijd ontvluchtte ik Noord-Korea samen met mijn moeder. Het was altijd zij en ik, in onze kleine wereld. Mijn broer was een paar jaar voor ons vertrek overleden. Mijn vader is nooit in beeld geweest.

“We waren lid van de Partij, de Koreaanse Arbeiderspartij, en geloofden in de president. Ik heb een fijne jeugd gehad. We hadden niet veel nodig.

“Tot de grote hongersnood in Noord-Korea, die in 1994 begon en ook ons niet oversloeg. Mijn moeder probeerde goederen te verkopen op straat, en in het geheim aan China, om eten op tafel te kunnen zetten. We hadden enorme honger.

“Op een ochtend in maart vroeg mijn moeder me om een tas te pakken. ‘We gaan de rivier oversteken, onze familie in China bezoeken’, zei ze.

“Mijn moeder had de grensbewakers omgekocht. We vertrokken die avond. Het maanlicht was het enige licht dat we hadden. Ik was bang en het water was erg koud. Door de vele lagen kleding die ik droeg, werd elke volgende stap zwaarder. Het water reikte tot aan mijn borst, soms steeg het tot mijn lippen. Ik zocht onder water naar de handen van mijn moeder, ik zag de maan weerkaatst in haar ogen. We bereikten veilig de Chinese oever van de rivier.

“We verborgen onze Noord-Koreaanse identiteit in de jaren dat we bij familie verbleven. De Chinese regering was constant op zoek naar Noord-Koreaanse vluchtelingen om ze dan meteen weer naar Noord-Korea te deporteren. Gelukkig verzamelde de Chinese overheid destijds geen vingerafdrukken. We kochten valse identiteitsbewijzen. Ik kreeg toen mijn huidige naam, ik was er blij mee. Ik hield nooit van mijn Noord-Koreaanse naam, die was saai en jongensachtig. Ik presenteerde mezelf altijd als een Chinese Koreaan.

“Naarmate de jaren verstreken realiseerde ik me dat we niet meer naar Noord-Korea zouden terugkeren. Alleen in mijn dromen durfde ik nog terug te gaan naar één verenigd Korea.

“Na veertien jaar in China, verhuisden mijn moeder en ik naar Zuid-Korea op zoek naar een beter leven.”

Young-rok:

“Ik ben opgegroeid in wat we in het Koreaans noemen: dal-dongne. Dat betekent letterlijk ‘maandorp’. Laat je niet misleiden door de romantische naam. Het is een sloppenwijk gebouwd op de noordelijke heuvels van Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea.

“We probeerden te overleven met het weinige dat we hadden. Het was een moeilijke jeugd. Er was nooit genoeg te eten. Er was altijd ruzie met mijn twee oudere broers en mijn zus. De eerste die thuiskwam van school kon eten, voor de laatste waren er zelfs geen restjes over.

“We zijn christelijk opgevoed, en ondanks de armoede deden mijn ouders er alles aan om ons een goede opleiding te geven. Ik studeerde, werd leraar en later pastoor in de kerk.”

Ji-yeon:

“We brachten uren pratend door na de lessen. Ik vertelde Young-rok over mijn verleden, mijn levensreis, mijn identiteitscrisis. Ik heb mijn Noord-Koreaanse identiteit zoveel jaren moeten verbergen dat ik niet meer wist wie ik was en waar ik bij hoorde. Ik kon er open over praten met hem. Dankzij dit proces heb ik mijn Noord-Koreaanse achtergrond omarmd en kan ik er openlijk met mijn dochters over praten. Alleen mijn vrienden in China weten niets van mijn verleden. Ik wacht nog op het juiste moment om dit te vertellen.”

Young-rok:

“Op een mooie winterdag, na bezoek met kerst aan de kerk, vroeg ik Ji-yeon om mee te gaan naar de dierentuin in Seoul, het was ons eerste afspraakje. Ze was nog nooit in een dierentuin geweest. Haar ogen straalden die dag. Later vertelde ze dat ze mij een liefdesbrief had geschreven, die wilde ze me geven. Ik was haar een stap voor. Haar moeder ontmoette ik in mei, we trouwden in augustus. Beide ouders stonden volledig achter ons huwelijk.

“Sommige van mijn vrienden uitten hun zorgen: wat als Ji-yeon me naar Noord-Korea zou ontvoeren? Ik had één antwoord aan iedereen: het enige waar ik om geef, is haar beschermen.

“Al groeiden we op in verschillende werelden, onze levens hebben veel overeenkomsten. Allebei kenden we honger, we nemen het leven niet als vanzelfsprekend. We delen veel waarden en willen het beste voor onze dochters.”

Ji-yeon:

“Ik heb één enkele foto die mijn moeder meenam uit Noord-Korea. Een familiefoto, gemaakt toen mijn broer nog leefde.

“Ik heb een droom om ooit ons oude kleine huis én zijn graf te kunnen bezoeken. Niet dat ik ooit nog in Noord-Korea zou willen wonen. Ik ben gelukkig waar ik nu ben in het leven.”

Om veiligheidsredenen is de naam van Ji-yeon gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.