Venezuela maakt steeds meer kaas. Lekker, maar wel uit nood geboren

Venezuela is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot de op een na grootste kaasproducent van Latijns-Amerika. En dat komt vooral doordat de stroomvoorziening hapert en de melk niet bewaard kan worden. Kaas biedt de oplossing.

Stof waait op als een stuk of vijftig koeien bijeen worden gedreven op een melkveebedrijf in Guárico, op een uur of drie rijden van Caracas, de hoofdstad van Venezuela. Een van de knechten gooit behendig een lasso en bindt een van de dieren aan een paal. Handen grijpen naar de spenen. Melken gaat hier met de hand; de productie per koe is niet enorm, investeren in machines zou geen grote tijdwinst opleveren.

Maar er is nog een reden dat hier geen machines staan: het energieprobleem. De stroom valt voortdurend uit en diesel is te schaars om te gebruiken voor een eigen generator. Daardoor is er ook geen koeling voor de melk. En dus wordt hier kaas gemaakt.

“Het energieprobleem begon eigenlijk al een jaar of vijftien geleden”, zegt Mauricio, de eigenaar van het bedrijf. Hij zit op de veranda van zijn woning, vol robuuste houten meubelen en hangmatten en met een spectaculair uitzicht over de groene heuvels van zijn finca (perceel). Mauricio – slonzig T-shirt, spijkerbroek – is niet zijn echte naam; die ziet hij liever niet in de krant. Kritiek op de regering is in Venezuela niet iets waar je zomaar mee wegkomt.

Verdrievoudiging

“In die periode produceerde ik melk,” zegt hij. “Maar dat is niet meer te doen. Er was iedere dag wat. Dan weer was de tankauto kapot, dan weer was er te veel verkeer op de weg, ze kwamen niet. En melk goed houden gaat niet want voor koeling heb je elektriciteit nodig. Dus toen zijn we weer kaas gaan produceren.” De dagproductie ligt op 10 tot 12 kilo. Het meeste gaat naar de supermarkt in de stad.

Mauricio produceert 10 tot 12 kilo kaas per dag. Beeld Edwin Koopman

Mauricio is niet de enige Venezolaanse boer die zich gedwongen ziet bijna al zijn melk om te zetten in kaas. In het hele land zijn melkveehouders overgestapt op de kaasproductie. Volgens de VN Voedsel- en Landbouworganisatie FAO is de productie in twintig jaar tijd verdrievoudigd naar een kleine 300.000 ton. Daarmee zou Venezuela zijn uitgegroeid tot de tweede kaasproducent van Latijns-Amerika – na Argentinië, het land dat bekendstaat om zijn veeteelt.

De groei van de kaassector wordt bevestigd door de Kamer van Zuivelproducten Cavilac. Het kleine, wat smoezelige kantoortje in een gebouw buiten het centrum van Caracas verraadt weinig overdaad in de zuivelsector.

Dieselgebrek

Voorzitter Roger Figueroa relativeert weliswaar de FAO-cijfers, maar de enorme kaastoename is onmiskenbaar. “Het gebrek aan brandstof heeft voor onze sector enorme gevolgen. Het ophalen van melk bij de veeboeren is in Venezuela een enorme operatie – vanwege de geografie, maar nu vooral ook door de energieproblemen. Je kunt een generator aanzetten voor de koeling, maar de brandstof daarvoor is ook een groot probleem. Het beetje diesel dat de boeren hebben, gebruiken ze liever voor transport.” Om die reden gaat volgens Figueroa tegenwoordig maar 10 procent van de Venezolaanse melk naar de industrie, de rest wordt omgezet in kaas.

De planken schuur waar Mauricio zijn kaas maakt, ziet er allesbehalve professioneel uit. De ochtendzon brandt op het golfplaten dak. Links staat een enorme bak met stremsel, achterin de vierkante plastic emmer die dient als mal. Een houten plank met een baksteen zorgen voor de druk op de wrongel – het voorstadium van kaas – het stremsel verlaat de emmer via gaatjes in de zijkant. In de hoek staan zoutzakken. “Daarmee blijft hij ondanks de hoge temperaturen ook zonder koeling dagenlang goed.”

Koeien worden met de hand gemolken, er is geen brandstof of elektriciteit voor machines. Beeld Edwin Koopman

De energieschaarste in Venezuela is opvallend. Het land heeft de grootste bewezen oliereserves ter wereld. Maar de winsten uit de olie-industrie zijn de afgelopen twintig jaar vooral gebruikt om de bevolking loyaal te houden aan de zittende leiders – en om de zakken te vullen van de machthebbers. Daardoor bleef er te weinig over voor onderhoud van de installaties en investeringen in nieuwe bronnen in de oliesector zelf. Toen de VS en Europa in 2019 vanwege frauduleuze verkiezingen ook nog met economische sancties kwamen, was de olieproductie al gekelderd naar een zesde van de oorspronkelijke hoeveelheid. Benzinepompen komen met moeite aan diesel en benzine. De rijen om te tanken zijn regelmatig kilometers lang, vooral buiten de hoofdstad.

Nostalgie over de maisteelt

“Het wanbeleid in onze sector gaat nog veel verder dan alleen het brandstofprobleem,” zegt Mauricio. “Er zijn hier bijvoorbeeld geen leningen beschikbaar voor nieuwe investeringen. De banken hebben geen geld, en als ze het al hadden dan zouden ze het niet uitlenen vanwege de inflatie.” Die inflatie heeft nog een ander funest effect: “Veevoer en bestrijdingsmiddelen moeten worden geïmporteerd en worden steeds duurder, terwijl onze producten vaak zijn gebonden aan een maximumprijs. Dan komt er een moment dat je verlies draait.”

Beeld Ted du Bois

Met nostalgie kijkt Mauricio terug op de jaren dat de maïsteelt in de omgeving floreerde. De hele vallei stond er vol mee. “Het bracht veel bedrijvigheid met zich mee, de hele streek leefde ervan op. Het trok transportbedrijven aan en middenstand.” Mauricio wijst naar de groene hellingen in de wijde omtrek waar destijds mais werd gezaaid. “Destijds, want alles ging goed tot de regering de maisprijs ging reguleren. De prijs van productie werd hoger dan die van de verkoop. Vervolgens ging de hele maisteelt eraan, alles is nu weg.”

Een maximum op de melkprijs

Andres Kowalski, de man die wordt beschouwd als dé zuivelexpert van Venezuela, herkent het verhaal. De Venezolaanse revolutie laat wel vaker de ideologie prevaleren boven de wetten van vraag en aanbod. Op een terras in de luxe wijk Las Mercedes in de hoofdstad Caracas vertelt hij dat in 2009 de melk ook gereguleerd werd, met het op zich nobele doel om de armen in staat te stellen melk te kunnen kopen. “Een maximum op de melkprijs in de winkel leidde tot enorme verliezen bij de producenten.” Dus die gingen hun melk omzetten in kaas, die niet was gereguleerd. “De kaasproductie begon dus al in 2009 aan een opmars.” Later kwam daar dus de energiecrisis achteraan. “Inmiddels is zeker de helft van de kaasproductie het gevolg van het energieprobleem.”

Beeld Edwin Koopman

Melk zelf is daardoor moeilijk te krijgen, blijkt in winkels. In de supermarkt van winkelcentrum Centro Plaza in Caracas liggen de koelinstallaties boordevol tientallen soorten kaas, afkomstig uit het hele land – bij de verse melk staan maar een paar pakken. Buiten de hoofdstad zijn zelfs die onvindbaar. “De melkproductie is sinds 2019 met 30 procent gedaald,” zegt Kowalski.

Intense smaak

De meeste kaas is afkomstig van kleine, verafgelegen bedrijfjes, die niet de middelen hebben om te voldoen aan de sanitaire eisen. “De melk moet eigenlijk eerst gepasteuriseerd worden maar dat gebeurt met moeite bij een procent van het totaal,” zegt Figueroa van de Zuivelkamer. “Het resultaat is kaas met een hoge kwaliteit, heel lekker, mensen eten het massaal”, maar wettelijk eigenlijk niet toegestaan.

Rond het middaguur wordt op de finca het eten opgediend. Koeien zoeken de schaduw van bomen. Achter het huis blaat een schaap. Op tafel komen rijst, kip, linzen en een blok kaas van een kilo of 4. Drie dagen oud, stevig en zout, en van eigen makelij. De smaak is intens. “Dit is het beste moment om hem te eten,” zegt Mauricio terwijl hij de vliegen probeert weg te houden. “Hoe verder de kaas rijpt, des te zouter hij wordt.” Een te verwaarlozen kanttekening bij de redding die de kaas betekent voor zijn bedrijf.

