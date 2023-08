Veertig Nederlanders op lijst van gesneuvelde buitenlandse strijders in Spaanse burgeroorlog

Johann Oorschot, Jacobus van Dam, Josinus van Kleef; het zijn zomaar een aantal namen van Nederlanders die in de jaren dertig van de vorige eeuw de wapens oppakten om in de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) te vechten. Het fascisme rukte op in Europa, en in Spanje werd geprobeerd de staatsgreep van de fascistische generaal Francisco Franco tegen te houden.

Wereldwijd hadden burgers het gevoel niet langer te kunnen toekijken – alleen al uit Nederland reisden tussen de zes- en achthonderd mensen af om mee te strijden, veelal onder de vlag van de Internationale Brigade.

Een deel van de namen van gesneuvelde buitenlandse strijders is nu te vinden op lijsten die deze week werden gepubliceerd vanuit het Catalaanse onderzoeksproject Programa Alvah Bessie, als eerste resultaat van een jaar archiefonderzoek. Het onderzoek brengt helder in kaart waar buitenlandse strijders (vermoedelijk) zijn gesneuveld, met kaarten van veertien verschillende veldslagen in de buurt van de rivier de Ebro. Onder hen zijn veertig Nederlanders te vinden, een deel stond eerder al in de database van spanjestrijders.nl – een website gericht op Nederlandse Spanjestrijders.

Nabestaanden die willen weten wat er met hun vermiste familieleden is gebeurd

“Door secundaire archieven te vergelijken, hebben we meer inzicht verkregen in de vraag waar zij mogelijk verdwenen zijn”, vertelt Alfons Aragoneses, algemeen directeur van het programma Memoria Democratica (Democratische Herinnering), in een videogesprek. “Er zijn namelijk nog steeds nabestaanden die willen weten wat er met hun vermiste familieleden is gebeurd.”

Het uiteindelijke doel, vertelt Aragoneses, is om een overzichtelijke database te maken. Aan de hand daarvan moet het makkelijker worden om bijvoorbeeld via DNA de anonieme lichamen uit massagraven te identificeren. Dat gaat onder andere via genetisch materiaal van nabestaanden. Zo zijn er in Catalonië campagnes geweest om nabestaanden op te roepen DNA af te laten nemen. Waar mogelijk proberen de onderzoekers dat ook met nabestaanden van buitenlandse strijders.

40.000 buitenlanders

Geschat wordt dat tijdens de Spaanse burgeroorlog een kleine veertigduizend buitenlanders meestreden. Vele van hen hadden een communistische of anarchistische achtergrond, maar vooral zagen zij zich verbonden in hun afkeer van het fascisme. Uiteindelijk won het fascisme in Spanje, wat leidde tot een dictatuur die tot 1975 zou voortduren.

Volgens directeur Aragoneses heeft het franquismo, de leer van dictator Franco, veel moeite en tijd gestoken in het vormen van een mythe waarin de fascisten de helden waren. “Ze wilden daarom ook dat er zo min mogelijk bekend werd over de Internationale Brigade, omdat dit niet paste in hun beeldvorming. Daarmee hebben zij de Spaanse samenleving een deel van haar geschiedenis ontstolen.”

Maar zelfs na de dictatuur is er lange tijd weinig achteromgekeken. Pas veel recenter is begonnen met het openen van massagraven en het begrijpen wat er in het verleden precies is gebeurd. Jordi Marti Rueda, als historicus betrokken bij het project Alvah Bessie, vertelt in hetzelfde videogesprek dat hij gemotiveerd is om de informatie aan de vergetelheid te onttrekken. “Als historicus begrijp ik hoe belangrijk dit is: je wil de mythes doorbreken, begrijpen wat de oorlog werkelijk betekende, en erover kunnen vertellen aan jongere generaties. Vooral omdat we nooit meer oorlog willen.”

