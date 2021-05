Veertien doden bij kabelbaanongeluk zorgen weer voor vraagtekens bij het onderhoud van de Italiaanse infrastructuur

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest van het dodelijke ongeluk met de kabelbaan, in het noorden van Italië. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven, één kind ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Vast staat dat de kabel die de cabine naar de top van de 1490 meter hoge Mottarone bracht, is gebroken. Daardoor stortte de cabine twintig meter naar beneden, rolde een stuk de berg af en knalde tegen een boom. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar hoe de kabel het heeft kunnen begeven.

Het ongeluk gebeurde zondag vlak na het middaguur. Vijftien mensen waren op weg naar de panoramische bergtop toen het – op een paar honderd meter van het eindstation – mis ging. Italiaanse persbureaus meldden in eerste instantie dat er vijf mensen waren verongelukt; hun stoffelijke overschotten bevonden zich in de cabine. Maar later vonden de brandweer en andere hulpdiensten nog acht levenloze lichamen in het bos. Onder de dertien slachtoffers zouden Duitse toeristen zijn.

De twee ernstig gewonde kinderen werden met helikopters naar een ziekenhuis in Turijn gebracht. De artsen daar schatten hun leeftijden op negen en vijf jaar, de oudste overleed enkele uren later. Aan het begin van de avond vertelde een arts op nieuwszender Sky Italia dat zich nog geen familieleden hadden gemeld en dat nog niet bekend is wie de kinderen zijn.

Het twintig minuten durende tochtje met de kabelbaan omhoog is een populaire toeristische attractie in het noordelijke gewest Piemonte. Mensen die naar de top van de Mottarone willen, kunnen in Stresa instappen. De kabelbaan legt een rit van vijf kilometer af en na het uitstappen ontvouwt zich voor de ogen van de bezoekers een prachtig panorama: ze zien aan de ene kant het grote meer Lago Maggiore met daarin de eilandjes en aan de andere kant het Lago d’Orta. De toppen van de Alpen zijn zichtbaar, net als het begin van de Po-vlakte.

De cabines hadden stilgestaan

De kabelbaan is vijftig jaar geleden gebouwd. Er gaat één cabine omhoog en eentje gaat er omlaag. In 2014 heeft de hele constructie voor vier miljoen euro een onderhoudsbeurt gekregen en is gemoderniseerd. In augustus 2016 kon de kabelbaan weer draaien. De afgelopen tijd hadden de cabines stilgestaan; zaterdag – na de versoepeling van de coronaregels – mochten de eerste passagiers weer instappen.

Nogal wat Italianen zullen zondag hebben teruggedacht aan de Morandi-snelwegbrug in Genua. Die stortte in 2018 plotseling in: 43 mensen verongelukten toen ze met hun auto’s en vrachtwagens en al naar beneden stortten. Het OM in Genua weet inmiddels zeker dat gebrek aan onderhoud de oorzaak van die ramp was. Mogelijk is dat nu ook weer het geval.

De onderminister van Infrastructuur, Alessandro Morelli, hintte zondag in die richting. Hij verklaarde: “Natuurlijk moeten we met het Europese Corona- herstelfonds nieuwe infrastructuur bouwen, maar er moet ook meer aandacht zijn voor onze al bestaande infrastructuur. Daarvoor moet een plan komen, met een actieplan voor buitengewoon onderhoud en herstelwerkzaamheden.” De burgemeester van Stresa zei zondagavond tegen een groepje journalisten dat de kabelbaan vlak voor de heropening was getest en dat de verantwoordelijke technicus had verklaard dat alles in orde was.