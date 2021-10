Veel Poolse vrouwen voor abortus naar het buitenland sinds aanscherping wet

Dit jaar zijn zo'n 26.000 Poolse vrouwen naar het buitenland uitgeweken voor een abortus of hebben de abortuspil geslikt, zo meldt Abortus zonder Grenzen, een organisatie die vrouwen ondersteunt bij het plannen van een abortus. Deze statistieken volgen precies één jaar nadat er een nagenoeg totaalverbod op abortus werd ingevoerd in Polen; toen oordeelde het Constitutionele Hof dat abortus in het geval van onomkeerbare afwijkingen bij een ongeboren kind onverenigbaar is met de Poolse grondwet.

Hierdoor werden de mogelijkheden voor abortus in Polen nog verder ingeperkt. De medische ingreep is nu alleen nog toegestaan als de geboorte een gevaar vormt voor de gezondheid van de moeder of als de zwangerschap een gevolg is van incest of verkrachting.

Van de 26.000 vrouwen die door Abortus zonder Grenzen zijn geholpen zijn er achtduizend tijdens hun zwangerschap in buitenlandse klinieken behandeld. Van de 26.000 vrouwen hebben 18.000 de abortuspil geslikt.

Foetus met ernstige afwijkingen

Niet alle 26.000 gevallen staan in direct verband met de beslissing van het Hof een jaar geleden. Veel Poolse vrouwen ondergingen ook vóór dat vonnis al een abortus in het buitenland, omdat de Poolse wetgeving ook toen zeer beperkend was; abortus op grond van sociale of economische redenen of op verzoek van de patiënt is al sinds 1993 verboden in het land.

Abortus zonder Grenzen meldt wel dat ze meer mensen zijn gaan ondersteunen sinds het oordeel. Het is niet bekend hoeveel mensen de organisatie een jaar geleden behandelde, maar een vergelijking van de maanden januari geeft wel een indicatie; in januari 2021 hielp de organisatie 522 vrouwen, terwijl dit er in dezelfde maand een jaar eerder nog 228 waren. Mara Clarke, de oprichter van Abortus zonder Grenzen, meldt ook dat de organisatie ‘meer vrouwen ondersteunt van wie de foetus ernstige afwijkingen heeft sinds de wet is veranderd. Van onze cliënten horen we dat dokters de ernst van afwijkingen bij een ongeboren kind vaak afzwakken of de diagnose met opzet vertragen.’

Het oordeel van het Constitutioneel Hof zorgde vorig jaar voor veel ophef. In veel steden protesteerden mensen tegen de uitspraak; alleen al in Warschau bracht het oordeel meer dan honderdduizend mensen op de been.

