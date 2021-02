Veel meer dan ‘we doen ons best’ krijgen Europarlementariërs niet los van AstraZeneca

AstraZeneca, de farmaceut die erin slaagt zowel het meest gewilde product van dit moment te maken als een van de meest gehate bedrijven te zijn, belooft zijn uiterste best te doen om de leveringsachterstanden van de Covid-19-vaccins de komende maanden in te halen. “We werken 24 uur per dag, zeven dagen per week om de leveringen te verbeteren”, zei directeur Pascal Soriot van het Brits-Zweedse concern tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. “Hopelijk kunnen we voldoen aan de verwachtingen voor het tweede kwartaal.”

Daarover was deze week twijfel ontstaan, na berichten dat AstraZeneca (AZ) dat kwartaal niet de toegezegde 180 miljoen doses aan de EU zou leveren, maar maximaal 90 miljoen. Ook de leveringen in het eerste kwartaal vallen tegen. Soriot sprak de hoop uit dat de streefcijfers voor de maanden april-juni alsnog kunnen worden gehaald dankzij aanvullende productie uit andere landen, waaronder de Verenigde Staten.

Veel meer dan ‘we doen ons best’ kregen de kritische Europarlementariërs echter niet los van Soriot. Het enige waarvoor de Fransman zijn hand in het vuur wilde steken, was dat er eind volgende maand echt 40 miljoen doses aan de EU zullen zijn geleverd. Dat de hoeveelheden aan het begin zo tegenvallen, vindt hij ‘teleurstellend, net als u’. Hij wijt de vertraging aan ‘problemen van operationele aard’.

Bij de andere farma-bedrijven is er veel minder irritatie

Soriot was een van zeven directeuren van farmabedrijven die het Europees Parlement tekst en uitleg moesten geven, maar de AZ-man kreeg verreweg de meeste vragen. Bij de andere farmabedrijven is er veel minder irritatie over het niet-nakomen van afspraken.

Veel parlementaire vragen gingen over de schimmige informatie over de AZ-productie in het Verenigd Koninkrijk (ging een deel daarvan ook naar de EU?) en in de vestiging in Leiden, waar het bedrijf Halix voor AZ produceert. Soriot legde uit dat de Nederlandse productie in eerste instantie geheel was gereserveerd voor het VK, maar dat het merendeel inmiddels binnen de EU blijft. Begin dit jaar ontstond de nodige wrevel toen bleek dat er wel AZ-vaccins vanuit de EU naar het VK werden geëxporteerd, maar andersom kennelijk niet.

‘Het verhaal van AstraZeneca rammelt’

Op veel concrete vragen gaf Soriot geen antwoord, tot onvrede van onder anderen Esther de Lange (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks). “Het verhaal van AstraZeneca rammelt aan alle kanten”, aldus De Lange. Als de contracten van het VK en de EU praktisch tegelijkertijd zijn ondertekend, waarom wordt er in de EU dan 60 procent minder geleverd? Dat wist Soriot ook vandaag nog steeds niet uit te leggen.”

