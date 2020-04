Veel Europese landen gaan langzaam weer open

De tafeltjes staan 2 meter bij elkaar vandaan. De kinderen, die tussen de zes en twaalf jaar zijn, mogen alleen in kleine groepjes buitenspelen. Maximaal vijf. Iedere twee uur moeten ze hun handen wassen, maar zeker ook voor het eten en na het spelen. ’s Ochtends komen de ouders hun kinderen na elkaar brengen, voor iedereen is een tijdstip bepaald. De ouders komen de school niet in.

De Deense voorwaarden voor hoe kinderen vanaf woensdag weer naar school kunnen, worden misschien wel een blauwdruk voor heel Europa. Want alleen in Denemarken mogen kinderen weer naar school, maar andere landen zullen snel volgen.

Nu het virus zich steeds verder lijkt terug te trekken, willen Europese landen zo snel mogelijk weer terug naar normaal. Dinsdagmiddag zei de Deense premier Mette Fredriksen dat het aantal ziekenhuisopnames sneller daalt dan gedacht. “We kunnen daardoor meer maatregelen loslaten”, zei Fredriksen, die de komende dagen met het parlement gaat overleggen hoe Denemarken de volgende fase in zal gaan.

In Duitsland eindigt de lockdown aanstaande zondag. Niemand weet nog wat daarna komt, maar het zal geen verlenging van hetzelfde regime zijn. Een prestigieus instituut adviseerde de regering-Merkel afgelopen weekeinde om de teugels te laten vieren. Hoe ze dat gaat doen, overlegt ze vandaag met de deelstaat-regeringen. Waarschijnlijk besluit ook Duitsland de scholen voor de jongsten weer te openen.

Straks weer naar de kapper

Een soortgelijk besluit nam Noorwegen al, waar vanaf maandag de allerkleinsten weer naar de chrèche zullen gaan. Basisscholen gaan een week later weer open, maar oudere kinderen en studenten blijven dit schooljaar op afstand les krijgen. Wel mogen de Noren volgende week weer naar hun buitenhuis en naar de psycholoog. Een week later kunnen ze ook weer naar de kapper.

Oostenrijk is gisteren ook begonnen met een voorzichtig retour naar normaal. Daar waren alle winkels behalve supermarkten en apotheken dicht, maar nu mogen kleine winkels, bouwmarkten en tuincentra weer open. Gaat dat goed, dan volgen twee weken later de winkelcentra en de kappers en twee weken daarop de restaurants en de café’s. Die zijn dan twee maanden gesloten geweest. Op 16 maart ging alles in Oostenrijk op slot.

Italië, het land wat bijzonder zwaar getroffen werd door het nieuwe coronavirus, is deze week begonnen met een proef waarin kleine winkels weer open mogen. Het zijn niet de winkels waar normaal gesproken hordes mensen naartoe gaan: het gaat om boekhandels, kantoorwinkels en babykledingzaken. Maar zelfs dat gaat de zwaarst getroffen gebieden Lombardije en Piemonte nog te ver. Daar blijft nog even alles dicht.

Ook in Polen gaan volgende week weer winkels open. De week daarna zullen kinderen weer naar school gaan. De grenzen, die gesloten zijn, blijven daarna zeker nog een week dicht. Ook zullen de geplande verkiezingen op 10 mei niet in stemlokalen plaatsvinden, maar per post.

