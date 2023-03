Veel doden bij Bachmoet, maar de strijd gaat verder

De Russen verloren in 24 uur tijd 221 soldaten bij Bachmoet, zo meldde woordvoerder Serhi Cherevaty van het Oekraïense leger zaterdag. Nog eens 300 waren gewond geraakt. Rusland meldde dat 210 Oekraïners zijn omgekomen in de regio Donetsk. Moskou specificeerde niet waar dit gebeurde, maar de hevigste gevechten vinden al maanden plaats bij Bachmoet, dat voor de oorlog circa 75.000 inwoners telde.

Cherevaty maakte melding van 23 confrontaties tussen Russische en Oekraïense militairen in de afgelopen 24 uur. De Russen zijn in de afgelopen dagen opgetrokken tot de oostoever van de rivier de Bachmoetka, die de stad in tweeën deelt. Maar hun kansen om die rivier over te steken lijken klein, de Oekraïners hebben de bruggen vernield en eromheen ligt vooral open terrein.

Offensief mogelijk vastgelopen

Volgens het Britse ministerie van defensie is de opmars tot de rivier vooral het werk van de Russische privé-militie Wagner. Maar het ministerie schat in dat de Russen niet verder kunnen komen zonder nieuwe versterkingen. Russische militairen, zowel van het leger als van Wagner, liggen ook ten noorden en ten zuiden van Bachmoet, dat nu bijna omsingeld is.

De gerenommeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War ziet voorlopig weinig beweging rond Bachmoet. ISW wijst ook op signalen van verdeeldheid binnen het Kremlin. Bovendien zou er inmiddels meer informatie over de grote aantallen gesneuvelden doordringen tot het Russische publiek. Volgens westerse bronnen zijn er alleen al rond Bachmoet circa 20.000 tot 30.000 Russen gesneuveld.

Gesneuvelden veelal uit de provincie

De impact van de oorlog is volgens het Britse ministerie zeer ongelijk verdeeld over Rusland. Relatief weinig gesneuvelde militairen zijn afkomstig uit grote steden als Moskou en Sint-Petersburg, en zeker de Russische elite lijkt gespaard te blijven.

Ondertussen hebben in de provincie veel meer families doden te betreuren, zeker onder etnische minderheden. In sommige regio’s is het aandeel gesneuvelden ‘dertig tot veertig maal hoger dan in Moskou’, melden de Britten. In de zuidelijke regio Astrachan zouden driekwart van alle gesneuvelden van Kazachse of Tataarse afkomst zijn.

