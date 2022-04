Veel Britten vinden dat Charles geen koning moet worden

Moet de Britse kroonprins Charles nog wel de troon bestijgen? Een flinke groep Britten denkt van niet. Onderzoeksbureau Ipsos peilde de mening van tweeduizend onderdanen van Charles’ moeder, koningin Elizabeth, en 42 procent van hen vindt dat Charles het koningschap beter direct kan overdragen aan zijn zoon William, die ook alweer 39 is. Van de ondervraagden vindt 24 procent dat Charles gewoon koning moet worden, 29 procent heeft geen mening.

De Britse kroonprins is inmiddels 73 jaar, een leeftijd waarop bijna alle Britten al jaren van hun pensioen genieten. Zijn moeder is al 95 maar nog altijd gezond, al lijkt ze de laatste tijd iets meer moeite te hebben met lopen. Het kan nog jaren duren voor Charles op de troon kan plaatsnemen, maar vrijwel niemand twijfelt eraan dat hij dit gewoon zal doen. De ondervraagden hebben overigens wel vertrouwen in de kroonprins: 48 procent van hen denkt dat Charles het goed zal doen als koning, 19 procent denkt van niet. Zijn waarderingscijfers zijn de afgelopen jaren wat gestegen.

De econoom Patrick Harverson was vier jaar hoofd communicatie bij Manchester United, toen hij in 2004 opzegde om de pr-man van prins Charles te worden. Alex Ferguson, manager van de voetbalclub, zei bij zijn afscheid: “Veel geluk, je gaat naar de enige plek waar het nog gekker toegaat dan bij Manchester United.”