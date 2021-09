Vaticaanstad wordt lid van de UCI, uit liefde voor het wielrennen

Vaticaanstad is lid geworden van de UCI, de internationale wielerbond. Eindelijk, want al in 1905 werden daar de eerste wielerwedstrijden georganiseerd. Het lidmaatschap van de UCI is vooral symbolisch, erkent het Vaticaan, bedoeld als erkenning van het wielrennen als een sport die veel mensen bereikt en wil bijdragen aan solidariteit en inclusiviteit.

Deze aandacht voor sport is niet nieuw, want op 6 oktober 1905 was in Vaticaanstad de opening van een toernooi, dat dagenlang duurde. Ruim 500 deelnemers van veertig verschillende clubs kwamen in actie op verschillende onderdelen, ook bij het wielrennen. Paus Pius X sprak ze persoonlijk toe. “Ik bewonder en zegen van gansher harte uwe uitspanningen en uwe spelen, de gymnastiekuitvoeringen, het cyclisme, het alpinisme, de roei- en wandelsport en de schermoefeningen, waarin gij u onderscheidt.”

In de jaren daarna werden er meer grote sportevenementen in Vaticaanstad georganiseerd. In 1908 waren er meer dan 2000 deelnemers op de Katholieke Atletische Spelen op het Belvederehof, net zoveel als bij de Olympische Spelen in Londen in datzelfde jaar! Speciaal hiervoor was een tijdelijk stadion gebouwd met een atletiekbaan, gymnastiektoestellen en een tribune. Het hoogtepunt was een voetbalwedstrijd tussen Ierland en Italië, als vanzelfsprekend met alleen katholieke spelers.

Na het lidmaatschap van de UCI heeft Vaticaanstad de ambitie om mee te lopen met een olympische openingsceremonie. Ook dat is minder gek dan het klinkt, want in 1905 bracht Pierre de Coubertin als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité een bezoek aan Pius X.

In 1960 sprak paus Johannes XXIII de sporters toe die meededen aan de Olympische Spelen in Rome: “Moge ieder diep overtuigd zijn van de hoge waardigheid olympisch atleet te zijn.” En dat vindt het IOC in 2021 nog steeds leuk om te horen, ook al is het symbolisch.

