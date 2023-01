Vastzittende ex-president van Georgië is middelpunt van een politieke krachtmeting

Het was schrikken voor veel toeschouwers toen Michail Saakasjvili op 22 december op het scherm verscheen, tijdens een hoorzitting in een rechtbank in Tblisi. Vanuit zijn ziekenhuisbed keek de Georgische ex-president met een doffe blik in de camera. Zijn gezicht was bijna onherkenbaar. Hij was uitgemergeld, had ingevallen wangen en oogde broos. Hier lag geen oud-president, maar een frêle man die zijn hoofd enkel omhoog kon houden dankzij een kussen dat zijn nek stutte.

De hoorzitting was het eerste publieke optreden van Saakasjvili in maanden. Tijdens de zitting werd een verzoek van zijn advocaten behandeld om de veroordeling van de oud-president uit te stellen of op te schorten, zodat hij medische zorg in het buitenland kan ontvangen. Saakasjvili zit momenteel een celstraf van zes jaar uit voor machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap tussen 2004 en 2013. Zelf beschouwt hij het vonnis als politiek gemotiveerd. Dinsdag en woensdag vonden nieuwe hoorzittingen plaats en kwamen diverse artsen aan het woord. Een uitspraak laat vooralsnog op zich wachten.

Saakasjvili, die in het Westen bekend stond als politiek wonderkind dat als president de ene na de andere democratische hervorming doorvoerde, werd in 2018 in absentia veroordeeld, maar in oktober 2021 belandde hij alsnog in de cel. Toen hij na jaren van ballingschap in Oekraïne terugkeerde naar Georgië, in de hoop een politieke comeback te maken, werd hij direct gearresteerd. Momenteel lopen er nog twee rechtszaken tegen hem: één vanwege fraude en een andere vanwege misbruik van gezag bij het neerslaan van protesten in 2007.

Vijftig dagen in hongerstaking

Direct na zijn opsluiting verslechterde Saakasjvili’s gezondheid zienderogen, omdat hij vijftig dagen in hongerstaking ging. Kort daarna werd hij overgeplaatst naar verschillende ziekenhuizen, waar hij wederom meermaals in hongerstaking ging. Toch klinkt de internationale steun voor de 55-jarige oud-president pas sinds een paar weken luider. Met name twee recente medische verslagen over zijn fysieke toestand droegen daaraan bij.

In een van die verslagen, dat dateert van 6 december, stelt een groep onafhankelijke artsen dat Saakasjvili’s toestand wordt gekenmerkt door diverse complicaties, waaronder cachexie (een extreme vorm van magerheid), neurologische problemen, stuiptrekkingen, schade aan het perifeer zenuwstelsel, gevorderde bloedarmoede en PTSS. Volgens het rapport verloor Saakasjvili in een jaar tijd ruim 40 kilo, waarvan 25 kilo in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar.

Een ander rapport, van 28 november, schetst is zo mogelijk nog explosiever. De Amerikaanse artsen die het verslag opstelden, stellen dat Saakasjvili werd ‘vergiftigd met zware metalen’. Een toxicoloog stelt dat in het bloed van de oud-president sporen van arseen en kwik zijn aangetroffen. Adequate behandeling lijkt volgens de artsen ‘te zijn geweigerd of is niet beschikbaar’.

Deze bevindingen waren voor westerse regeringen reden genoeg om hun zorgen te uiten. Zo drukte de Europese Unie de regering in Tblisi vorige maand op het hart dat ‘de Georgische autoriteiten verantwoordelijk zijn voor Saakasjvili’s gezondheid en welzijn en een plicht hebben om alle mogelijke stappen te nemen zodat hij gepaste medische zorg ontvangt’.

#SaveMisha

Eerder klonken soortgelijke geluiden al uit Washington en op 4 januari mondde de groeiende verontwaardiging uit in een protestactie in vijftien steden wereldwijd. Onder de noemer #SaveMisha probeerden demonstranten de Georgische regering tot een overplaatsing naar een kliniek in het buitenland te bewegen.

Of het zover komt, is nog maar de vraag. Volgens regeringspartij Georgische Droom voert de ex-president een politiek toneelstuk op. De door Saakasjvili’s politieke aartsrivaal – oligarch, miljardair én ex-premier Bidzina Ivanisjvili – opgerichte partij is sinds 2013 aan de macht. De regering meent dat het voormalige staatshoofd zijn slechte gezondheid simuleert. Om dat te bewijzen, gaven de autoriteiten half december een video vrij met gemonteerde beelden van Saakasjvili in het ziekenhuis, die moest aantonen dat hij zijn ziekte overdrijft en dat hij ‘agressief gedrag’ vertoont naar het personeel.

Het werkte averechts. Want hoewel Saakasjvili op de beelden soms geagiteerd lijkt en op zeker moment spullen vanaf zijn ziekenhuisbed door de kamer smijt, tonen de beelden bovenal een fragiele man die zich met een loophulp voortbeweegt en continu assistentie krijgt van verpleegkundigen. Het droeg bij aan groeiende verontwaardiging over de hardvochtige houding van de regering, helemaal onder de politieke oppositie die wordt geleid door de Verenigde Nationale Beweging die Saakasjvili in 2001 oprichtte.

Volgens critici loopt regeringspartij Georgische Droom aan de leiband van Moskou door de connecties van oprichter Ivanisjvili met Rusland, waar hij in de jaren negentig zijn fortuin verdiende. Volgens velen opereert hij achter de schermen nog altijd als schaduwpremier en zou hij zich achter de schermen en in samenwerking met het Kremlin van Saakasjvili willen ontdoen.

In ongenade bij het Kremlin

Dat Saakasjvili aan het Rode Plein niet bepaald geliefd is, is geen geheim. Nadat hij Georgië in 2003 als oppositieleider via de geweldloze Rozenrevolutie het pad van de democratie op had geleid, viel hij in ongenade bij het Kremlin. Vooral zijn prowesterse en anti-Russische houding viel slecht aan het Rode Plein. Niet voor niets kondigde Moskou tijdens zijn presidentschap een boycot van Georgische producten af en begon het Kremlin in 2008 een oorlog in en rondom de afvallige Georgische regio Zuid-Ossetië. In datzelfde jaar zei Poetin in een gesprek met de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy dat Saakasjvili “aan zijn ballen opgehangen moet worden”.

Velen zien daarom ook de hand van het Kremlin in de veroordeling, opsluiting, ziekte en vermeende vergiftiging van Saakasjvili. Dat geldt ook voor de oud-president zelf, die in december in een brief aan de Russische mensenrechtenactivist Mark Fejgin schreef dat ‘Poetin heeft bevolen me te vermoorden. Amerikaanse toxicologen hebben vastgesteld dat ik in de gevangenis vergiftigd ben en dat dit al mijn symptomen heeft veroorzaakt. Ik probeer vol te houden.’

Vooralsnog toont de regering geen barmhartigheid. “Artsen en de staat willen dat Michail Saakasjvili gezond is, zodat hij zijn resterende vijf jaar cel kan uitzitten”, sprak voorzitter van het Georgisch parlement Sjalva Papuasjvili op 22 december. “Maar zelf wil hij alleen maar zwakker worden, zodat hij gerechtigheid kan ontlopen.”

