Vasten in Cairo: ‘Door corona voelt deze ramadan weer zoals vroeger: je brengt veel tijd met jezelf door’

“We zijn eigenlijk iets te vroeg met het plaatsen van de versiering”, zegt Khaled El-Rouby terwijl hij de grote ramadanlamp, de fanous, op de balustrade plaatst. “Kijk, alleen die buren aan de overkant hebben hun balkon al versierd”, wijzend naar de overkant waar aan een balkon slingers met lampjes in rood en groen knipperen.

Met ijzerdraad heeft El-Rouby de fanous vastgezet aan de reling om de stevige wind op de achtste verdieping de baas te blijven. “Als de ramadan straks écht begint, hebben alle mensen in de buurt een lamp voor het raam.” Binnen ziet hun huis er spic en span uit. “Voordat de ramadan begint, wil ik het huis altijd helemaal schoon hebben”, vertelt Samaa El-Dib, de vrouw des huizes.

Nét nog snel een kopje thee

De ramadan is voor veel moslims in Egypte hun favoriete tijd van het jaar, en de meeste Egyptenaren kijken dit keer nóg meer uit naar deze periode van vasten. Vorig jaar gold een avondklok om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, wat in de praktijk betekende dat er na de iftar, de maaltijd waarmee bij zonsondergang het vasten wordt verbroken, nog nét tijd was voor een snel kopje thee en je daarna als een speer naar huis moest. Nu kunnen Egyptenaren weer zoals ze gewend zijn bij familie en vrienden tot diep in de nacht samen in een theehuis zitten of bij elkaar over de vloer komen om naar ramadanseries te kijken.

Wat betreft coronabesmettingen komt Egypte er relatief goed vanaf. Op bepaalde plaatsen geldt een mondkapjesplicht, maar los daarvan lijkt het virus in Egypte niet meer te bestaan. Mensen begroeten elkaar met twee zoenen op de wang, schudden handen en bruiloften met vijfhonderd gasten zijn weer terug van weggeweest.

De Fanous, hangt, nu nog de slingers. Beeld René Clement

Oudere mensen zoals El-Rouby en zijn vrouw El-Dib houden er nog wel rekening mee en komen niet meer bij andere mensen over de vloer. “We nodigen geen mensen uit, we willen geen enkel risico lopen”, vertelt El-Rouby. Dat is lastig, zeker omdat de zussen van El-Dib in hetzelfde gebouw wonen. “Twee jaar geleden heb ik tijdens de ramadan slechts twee keer thuis de iftar gegeten, alle andere keren werd ik uitgenodigd bij familie of door zakenrelaties.”

Moeder en dochter besmet

De familie weet wat het virus kan aanrichten: vorige maand was dochter Salma op bezoek vanuit Nederland, en bij haar ouders raakte zij samen met haar moeder besmet met het virus. Haar vader El-Rouby verbleef zo veel mogelijk in het andere gedeelte van het appartement, en ontsprong zo de dans. “Je moet oppassen hoor, ik heb zelf gezien wat corona met mensen kan doen”, geeft El-Rouby als advies, terwijl hij eerder de journalist en fotograaf met een uitgestoken hand verwelkomde bij de voordeur. Daarin is hij zeker geen uitzondering: religieuze leiders en president Al-Sisi dragen mondkapjes, maar schudden handen en vermijden fysiek contact niet.

Dat het sociale aspect van de ramadan dit jaar weer ontbreekt, deert het echtpaar niet al te veel. “Het is vooral iets van de jongere generatie die buiten in cafés met vrienden zit”, vertelt El-Dib. “Vroeger was dat sociale aspect niet aanwezig, wij brachten de ramadan alleen met familie door. Door corona voelt deze ramadan weer zoals vroeger: je brengt veel tijd met jezelf door.”

Salma eet later

Ook digitaal de ramadan samen met hun dochter in Nederland beleven, is met het geografische verschil lastig. Rond half zeven gaat in Egypte de zon onder, terwijl Salma in Nederland pas veel later mag eten. En dan woont hun oudste zoon Mostafa in Dubai. Demonstratief houdt El-Dib haar handen in de lucht: “Wat kunnen we eraan doen? Het is zoals het is. Hopelijk kunnen we de ramadan volgend jaar weer samen doorbrengen.”

