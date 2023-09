Vanuit haar huis in Orsantia kijkt Tinatin Djondjoea (66) uit op haar onbereikbare thuis

Niet alleen bommen en granaten eisen tijdens oorlogen mensenlevens. Ook oorlogstrauma’s kunnen burgers opbreken. En als iemand daarover mee kan praten, dan is het Tinatin Djondjoea wel. De 66-jarige Georgische zit op een houten bankje op de veranda van haar woning in het dorpje Orsantia, in het westen van Georgië, waar naast zijzelf nog vier families wonen. Op het gras voor haar rennen een paar kippen tussen de palmbomen door en iets verderop krabt een kalf zijn kont tegen het hek dat de omheining van de tuin vormt.

Djondjoea woont al ruim dertig jaar in het gehucht dat bestaat uit twee winkels, een lokaal overheidsgebouw en een paar vervallen huizen uit het Sovjettijdperk. “Ik kwam hier in 1993 toen de oorlog in mijn geboorteregio Abchazië in volle gang was. Daarvoor woonde ik in Otobaia, op nog geen vijf kilometer hier vandaan”, vertelt ze. Ze wijst naar de weg voor haar woning, die eindigt bij een brug over de Engoeri-rivier. Hier ligt de grens tussen de Georgische regio’s Samegrelo en Abchazië. “Nu kan ik er niet meer heen. De grens zit op slot.”

Schoonmoeder stierf helemaal alleen

Djondjoea is een van de ruim 250.000 etnische Georgiërs die vanwege de burgeroorlog in Abchazië hun thuisgrond moesten ontvluchten. Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 vochten etnische Abchaziërs met Russische militaire steun tussen 1992 en 1993 een onafhankelijkheidsoorlog uit tegen de Georgische regering in Tbilisi. Het geweld in de noordwestelijke regio kostte aan meer dan 12.000 mensen het leven.

Onder hen was ook de schoonmoeder van Djondjoea. “Mijn man en ik zijn met onze twee kinderen al gevlucht. Onze vlucht ging te voet, nadat er plotseling een evacuatie werd afgekondigd omdat de Abchaziërs en de Russen richting ons dorp oprukten. We hebben vijf kilometer aan één stuk richting de grensrivier gerend met onze twee dochters van vier en één jaar oud. Mijn schoonmoeder wilde niet mee. Ze stierf helemaal alleen. Toen het nieuws tot ons kwam, kon niemand van onze familie naar haar toe. Uiteindelijk hebben de buren haar begraven. Mijn man heeft zijn moeder nooit meer gezien.”

Niet veel later kreeg het gezin van Djondjoea te horen dat hun huis geheel was afgebrand, evenals hun tuin met hazelnootbomen. “Het was voor mijn man te veel om te verwerken”, vertelt Djondjoea. “Het waren te veel trauma’s in een te korte tijd op elkaar gestapeld. Eerst de oorlog, toen de dood van zijn moeder en later ook nog het verlies van ons huis en werk. Hij trok het niet meer. Een paar weken later kreeg hij een hartaanval en raakte hij gedeeltelijk verlamd.”

Barricades op de bruggen

Twee jaar lang zorgde Djondjoea voor haar man, totdat hij op een dag de grens naar Abchazië overstak om bij hun oude huis te kijken. “Hij zei dat hij hazelnoten ging plukken. De buren hebben hem gevonden. Op tafel lag een briefje: ‘Ik kan zo niet meer verder. Het spijt me’. Het leven was hem te veel geworden en daarom besloot hij zichzelf met een strop ervan te beroven. Dat is wat oorlog nog jaren later met mensen kan doen”. Ze slikt een brok in haar keel weg en werpt een blik op het portret van haar echtgenoot dat boven een rozenkrans aan de wand van haar woning hangt.

Sinds de dood van haar man verlangt Djondjua alleen maar sterker terug naar haar geboortegrond. Maar doordat Abchazië tijdens de burgeroorlog de onafhankelijkheid uitriep en na het conflict verder ging als een de facto onafhankelijke staat, is het voor etnische Georgiërs vrijwel onmogelijk om de grens over te steken.

Sinds Moskou Abchazië in 2008 als onafhankelijk erkende en de afvallige regio met opgevoerde militaire en financiële steun nog dichter aan zich bond, ging de grens tussen Georgië en Abchazië bovendien nog verder op slot. Op de bruggen over de rivier zijn sindsdien barricades opgeworpen en langs de oevers aan de overkant patrouilleren agenten van de Russische veiligheidsdienst FSB om te voorkomen dat verdreven Georgiërs het gebied in kunnen.

Nog wel naar binnen met een oude Sovjetpaspoort

“In de eerste jaren na de oorlog staken we nog weleens de bezettingslinie over om hazelnoten te plukken voor een extra zakcentje”, vertelt Djondjoea. “Toen was het al gevaarlijk, maar sinds 2017 is er nog slechts één brug open en kom je er met een Georgisch paspoort niet meer in. Zeven jaar geleden was ik voor het laatst in Abchazië. Ik had nog een oud Sovjetpaspoort waarmee je toen nog naar binnen kon. Maar sindsdien is er geen doorkomen meer aan. Het is altijd hetzelfde liedje met de Russen, kijk maar naar Oekraïne.”

Dat ze op korte termijn terug kan naar Abchazië, denkt de zestiger dan ook niet. “Ik zou er alles voor overhebben om nog één keer door mijn tuin te lopen. Mijn geboortegrond onder mijn voeten te voelen. Maar het enige wat ik nu kan doen, is bij de rivier op een afstandje kijken en dromen van een terugkeer. Ik vrees dat het ijdele hoop is en dat dit voor altijd mijn huis blijft. Mijn huis op een steenworp afstand van mijn thuis.”

