Vannacht in Oekraïne: Zelenski voorspelt zwaar Russisch offensief, ‘tientallen lichamen gevonden langs weg Boezova’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei zondag in zijn nachtelijke toespraak dat Oekraïne een zware, cruciale week te wachten staat. Hij waarschuwde dat het Russische leger zal overgaan tot omvangrijkere acties in het oosten van het land. “Ze zullen meer raketten op ons afvuren en meer bommen laten vallen, maar wij hebben ons daarop voorbereid en we zullen reageren.” Hij zei meer Oekraïners te willen voorzien van wapens en “nog actiever te worden op het internationale toneel”.

Ook beschuldigde hij Rusland ervan de verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden af te wenden op Oekraïne. Als voorbeelden noemde hij onder meer de aanval op burgers in Boetsja, maar ook het neerhalen van de MH17. “Als mensen niet de moed hebben om hun fouten toe te geven en zich te verontschuldigen, veranderen ze in monsters. Oekraïne zal er alles aan doen om dit een halt toe te roepen”, aldus Zelenski. “Er komt een dag dat ze alles zullen moeten toegeven. Accepteer de waarheid.”

Kadirov: Nieuwe aanvallen op Kiev gepland

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov heeft maandag gezegd dat er niet alleen een Russisch offensief tegen de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol gepland staat, maar dat er ook nieuwe aanvallen zullen komen op hoofdstad Kiev en andere steden in het land. Kadirov is een trouwe bondgenoot van de Russische president Poetin.

“Er zal een offensief komen. Niet alleen tegen Marioepol, maar ook gericht op andere plaatsen, steden en dorpen,” zei Kadirov in een video die hij via Telegram verspreidde. “Loegansk en Donetsk zullen we als eerste volledig bevrijden. Daarna zullen we Kiev en alle andere steden innemen.”

Tsjetsjenië is een Russische deelrepubliek. Volgens Kadirov zijn er momenteel Tsjetsjeense strijders in Oekraïne actief om de Russen bij te staan. Halverwege maart claimde hij ook zelf in het land te zijn.

‘Tientallen lichamen gevonden langs weg Boezova’

Foto’s bevestigen volgens The New York Times de verhalen van Oekraïners dat het Russische leger in het dorp Boezova tientallen burgers heeft gedood. Op de afbeeldingen zijn verkoolde lichamen te zien, op elkaar gestapelde lichamen en een man in een veld met een kogel in het hoofd. De lichamen lagen volgens de krant langs snelweg M06, die in westelijke richting vanuit hoofdstad Kiev naar de plaats Zjytomyr voert.

Ook het Britse ministerie van defensie laat in een tweet weten dat uit de nieuwste update van de inlichtingendienst blijkt dat er sprake is van een massagraf met tientallen dode burgers.

“Ik noem het nu de weg van de dood”, zei Taras Didych, leider van het district Dmytrivka, waar de meeste lichamen werden gevonden, tegen The New York Times. De snelweg verbindt verschillende steden en dorpen die onlangs werden heroverd op het Russische leger, na de mislukte poging van dat leger om hoofdstad Kiev in te nemen.

De foto’s die The New York Times heeft gezien, zijn door Didych met zijn mobiele telefoon gemaakt. Ze zouden zijn verhaal bevestigen dat de handen van sommige slachtoffers waren vastgebonden en dat anderen pal naast hun auto door het hoofd zouden zijn geschoten en werden verbrand.

Eerder werd al bekend dat zondag nabij Boezova, zo’n 20 kilometer ten westen Kiev, ten minste twee lichamen waren gevonden in een schacht achter een benzinestation. Persbureau AFP heeft kunnen vaststellen dat het ging om twee mannen, die zowel burgerkleding als militaire kleding leken te dragen. Volgens een lokale bestuurder waren beiden lid van een reservistenonderdeel van het Oekraïense leger. Ze werden al vermist sinds 16 maart.