Vannacht in Oekraïne: Zelenski noemt Russische leger ‘slagers, beulen en verkrachters’ en Rusland roept VN-veiligheidsraad bijeen

Oekraïne zal er alles aan doen de verantwoordelijken voor de oorlogsmisdaden van het Russische leger te vervolgen, liet de Oekraïnse president Volodimir Zelenski zondagnacht weten in een toespraak. Zijn regering ontwikkelt volgens hem een juridisch mechanisme om elke misdaad te onderzoeken die door de Russische strijdkrachten in Oekraïne is begaan.

Zelenski stond stil bij de situatie in de voorsteden van Kiev. “Honderden mensen zijn vermoord. Gemartelde en geëxecuteerde burgers. Lijken op straat. Het kwaad is in geconcentreerde vorm naar ons land gekomen: moordenaars, beulen, verkrachters, plunderaars die zichzelf een leger noemen. Ze verdienen alleen nog maar de dood na wat ze hebben gedaan.”

Hij richtte zich tot de moeders van Russische militairen. “Zelfs als je plunderaars hebt opgevoed, hoe zijn ze dan ook slagers geworden?” zei hij. “Je kan niet over het hoofd zien dat ze beroofd zijn van alles wat menselijk is. Geen ziel. Geen hart. Ze doden opzettelijk en met plezier.”

Later verscheen Zelenski ook in een video die werd uitgezonden tijdens de uitreiking van de Grammy Awards zondagnacht in de Verenigde Staten. Hij deed een beroep op de kijkers om Oekraïners te steunen “op welke manier dan ook”.

“Zolang het maar niet stil blijft”, zei Zelenski in de video die werd uitgezonden voorafgaand aan een optreden van John Legend en de Oekraïense dichter Lyuba Yakimchuck.

Rusland wil bijeenkomst VN-veiligheidsraad

Rusland ontkent Oekraïense burgers te hebben gedood en heeft opgeroepen tot een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad om de naar eigen zeggen “gruwelijke provocaties” van Oekraïne in Boetsja te bespreken, waar Russische troepen worden beschuldigd van wreedheden tegen burgers. Dat zei de Russische plaatsvervangend ambassadeur bij de VN Dmitri Polianski op Twitter.

Het Russische ministerie van defensie zei dat de beelden van dode lichamen in de straten van de stad “een nieuwe productie van het Kievse regime voor de westerse media” waren.

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft de eis van Rusland in de Veiligheidsraad aan de kaak gesteld. “Rusland neemt zijn toevlucht tot hetzelfde scenario als met de Krim en Aleppo: gedwongen om het onverdedigbare te verdedigen (in dit geval de gruweldaden in Boetsja), vraagt Rusland om een vergadering van de VN-Veiligheidsraad om verontwaardiging te veinzen en verantwoording te eisen,” twitterde het hoofd van het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling (USAid), Samantha Power, de voormalige ambassadeur van haar land bij de VN. “Niemand gelooft het,” voegde ze eraan toe.

Tsjernihiv is grotendeels verwoest

Volgens de burgemeester van Tsjernihiv, in het noorden van Oekraïne, is de situatie daar even ernstig als die in de steden Boetsja, Charkov en Marioepol. Tsjernihiv zou volgens hem voor 70 procent zijn verwoest door Russische aanvallen.

Tsjernihiv telt meerdere middeleeuwse kerken en kloosters. Oekraïne heeft voor het centrum van de stad zelfs bij VN-organisatie UNESCO de status van werelderfgoed aangevraagd. Die status is echter nog niet toegewezen. Voor de oorlog telde Tsjernihiv nog meer dan 285.000 inwoners.

Het Oekraïense leger heeft laten weten enkele steden in de regio rond Tsjernihiv weer in handen zijn van Oekraïne en dat er humanitaire hulp wordt verleend. De weg tussen Tsjernihiv en de hoofdstad Kiev zou later maandagochtend weer deels opengaan voor verkeer, melden Oekraïense media.