Vannacht in Oekraïne: Rusland richt aandacht eerst op de Donbas, ‘miljarden aan Russische propaganda’, en Britten sturen voedselhulp

Rusland heeft het einde van de eerste fase van de oorlog aangekondigd, meldt de BBC. Het Russische leger zal zich nu concentreren op de “volledige bevrijding” van de oostelijke Oekraïense Donbas-regio. Deze aankondiging wordt gezien als een mogelijke verandering van strategie nadat de invasie haperde. In eerste instantie hoopte Rusland met een snelle actie onder meer de Oekraïense hoofdstad Kiev te veroveren, maar dat mislukte.

De stafchef van de Oekraïense landmacht Olexander Groezevitsj acht een grootschalige aanval van Russische troepen op Kiev nog steeds wel mogelijk. Daarvoor zou Rusland extra manschappen mobiliseren in de Kaukasusrepubliek Dagestan, aldus Groezevitsj. Een hoge Amerikaanse functionaris heeft echter gezegd dat Russische troepen zich niet voorbereiden om Kiev te bestormen. De functionaris sprak op voorwaarde van anonimiteit met een groep verslaggevers, onder meer van de BBC in Warschau.

‘Rusland gaf miljarden uit aan leugens’

“Jullie weten allemaal wat voor een enorm staatspropagandasysteem Rusland uitgebouwd heeft. Wellicht heeft niemand anders in de wereld zoveel uitgegeven aan leugens”, aldus Volodimir Zelenski in een videoboodschap. De Oekraïense president meent dat Rusland er evenwel geen rekening mee gehouden heeft dat “die inspanningen geen resultaat opleveren”.

“Waar het pad van leugens geplaveid moet worden met geld, is het resultaat niet verzekerd. Het pad van de waarheid is moeilijk, maar de waarheid baant zijn eigen weg.”

Zelenski zegt verder dat “krachtige klappen” aan Rusland het momentum hebben vertraagd. Hij beweert dat tot nu toe 16.000 Russische troepen zijn gedood.

Volgens het Russische ministerie van defensie zouden 1.351 van zijn soldaten zijn gedood en 3.825 gewond geraakt. Dit is de tweede keer dat het Russische ministerie een update heeft gegeven sinds het zijn militaire aanval begon in Oekraïne, meldt de BBC.

Britten sturen voedselhulp

Het Verenigd Koninkrijk stuurt 2 miljoen pond (2,4 miljoen euro) aan voedselhulp naar gebieden in Oekraïne die door het Russische leger zijn omsingeld. Vanuit pakhuizen in Polen en Slowakije zullen zo’n 25 vrachtwagenladingen met gedroogd voedsel, conserven en drinkwater naar de betreffende gebieden worden overgebracht, meldt de Britse regering. Oekraïne had om de hulp gevraagd.

In steden als Charkov, Izjoem en Marioepol zitten tienduizenden inwoners al wekenlang vast. De voorzieningen zijn er uitgevallen en er zijn tekorten aan voedsel en schoon drinkwater.

Humanitaire hulp bereikt de belegerde steden nauwelijks. Hulpkonvooien hebben herhaaldelijk moeten omkeren door gevechten of omdat Russische troepen hen tegenhielden. De Britse regering zegt afspraken te hebben gemaakt met ‘partners aan de grenzen’ om ervoor te zorgen dat de voedselhulp zo snel mogelijk aankomt waar die nodig is.

