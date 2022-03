Vannacht in Oekraïne: Rusland kondigt wapenstilstand aan bij belegerd Marioepol

Inwoners van de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol krijgen enkele uren de kans om de stad te verlaten. Russische troepen hebben er zaterdagochtend het vuren gestaakt, zodat 'humanitaire corridors' ingericht kunnen worden voor de burgerbevolking, maakte het Russische ministerie van Defensie bekend. Bij de plaats Volnovacha, ten noorden van Marioepol, zou hetzelfde gebeuren.

De tijdelijke wapenstilstand ging om 8.00 uur (Nederlandse tijd) in. Volgens het kantoor van de burgemeester van Marioepol, Vadim Bojtsjenko, begint de evacuatie van burgers om 10.00 uur. Het Russische persbureau RIA voegt eraan toe dat de corridors tot 15.00 uur geopend zullen zijn. In de rest van Oekraïne gaat het Russische offensief intussen door.

Marioepol telt zo'n 450.000 inwoners. De havenstad aan de Zee van Azov, in het zuidoosten van Oekraïne, wordt al dagen hevig onder vuur genomen door Russische troepen.

Burgemeester Bojtsjenko uitte vrijdag een noodkreet over de humanitaire situatie in zijn stad. Inwoners zitten zonder stromend water, elektriciteit en verwarming. Ook zouden voedseltekorten dreigen. "Onze prioriteit is de totstandkoming van een wapenstilstand, zodat we de vitale infrastructuur kunnen herstellen en een route kunnen creëren om voedsel en medicijnen in de stad te krijgen", liet hij weten.

De gevechten in Kiev gingen ondertussen door, al is de colonne die onderweg is naar de hoofdstad nog steeds niet veel verder gekomen. Volgens de Oekraïense regering zijn zeker 840 kinderen gewond geraakt tot nu toe, 28 zijn omgekomen. De VN schat het totale aantal burgerdoden op 331, maar merkt daarbij op dat het aantal waarschijnlijk hoger ligt.

Media vrijwel monddood in Rusland

De exodus van buitenlandse media uit Rusland is inmiddels in volle gang. Buitenlandse correspondenten verlaten het land na nieuwe wetgeving, die oorlogsverslaggeving die niet volgens de lijn van het Kremlin is bestraft met maximaal 15 jaar cel. Facebook en Twitter zijn niet meer bereikbaar vanuit het land. Een van de laatste Russische kranten die niet strikt de lijn van het Kremlin volgt, haalde alle oorlogsreportages offline. De krant, Novaya Gazeta, blijft wel de gevolgen van de oorlog voor de Russen verslaan.