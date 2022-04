Vannacht in Oekraïne: Ruim 6000 mensen geëvacueerd, Oekraïne zegt luchtruim te domineren en VS steunen Oekraïense defensie met 300 miljoen dollar

In totaal zijn vrijdag 6266 mensen via humanitaire corridors uit Oekraïense steden geëvacueerd, meldt een Oekraïense regeringsfunctionaris. Daaronder bevonden zich 3071 mensen die de belegerde havenstad Marioepol hadden verlaten.

Oekraïense evacués bereiken Zaporizja

Vrijdagavond bereikte een colonne bussen met ontheemde Oekraïners de stad Zaporizja, die in handen is van het Oekraïense leger. Onder de evacués die Zaporizja bereikten, waren ook inwoners van de belegerde havenstad Marioepol, meldt het Franse persbureau AFP.

De inwoners van Marioepol waren erin geslaagd de door Russische troepen bezette stad Berdjansk te bereiken. Daar werden ze opgepikt door een Oekraïens konvooi, bevestigden officiële functionarissen tegen AFP. Vanaf Berdjansk ging reisden ze door naar het noordwestelijker gelegen Zaporizja, de stad die oorspronkelijk de eindbestemming zou zijn van een door Rusland beloofde humanitaire corridor.

Oekraiense luchtmacht: ‘wij domineren luchtruim’

De Russische luchtmacht heeft geen controle over het Oekraïense luchtruim, beweert Oekraïne. De staf van de Oekraïense luchtmacht meldde vrijdagavond op Facebook dat het de Russen na ruim een maand oorlog niet is gelukt de Oekraïense luchtmacht en luchtverdediging uit te schakelen. Als gevolg hiervan voert Rusland steeds vaker artillerie- en raketaanvallen uit en minder luchtaanvallen. Ook vermijdt het gevechten met Oekraïense jagers.

Alleen in het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten al sinds 2014 tegen de regering in Kiev vechten, domineert de Russische luchtmacht het luchtruim, omdat de Russen hier veel luchtafweersystemen naartoe hebben gebracht, aldus de verklaring. Elders zouden Russische vliegtuigen wegblijven.

Volgens Oekraïne is de Russische luchtmacht sinds 24 februari, de dag waarop de aanval op Oekraïne begon, 143 vliegtuigen en 131 helikopters kwijtgeraakt. Deze aantallen zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De Oekraïense luchtmacht heeft niet de eigen verliezen bekendgemaakt.

300 miljoen dollar steun aan Oekraïense defensie

Het Amerikaanse ministerie van Defensie trekt nog eens 300 miljoen dollar (271 miljoen euro) uit voor extra militaire steun aan Oekraïne. Volgens een verklaring van het ministerie zal het geld worden besteed aan onder meer lasergestuurde raketsystemen, drones, pantservoertuigen, machinegeweren en satellietdiensten.

De regering van president Joe Biden heeft in totaal meer dan 2,3 miljard dollar beschikbaar gesteld voor versterking van de Oekraïense strijdkrachten. Het merendeel van dat geld, ruim 1,6 miljard dollar, is al opgemaakt.

Bescherming tegen chemische wapens

Verder zou de VS persoonlijke beschermingsmiddelen naar Oekraïne hebben gestuurd ter voorbereiding op een mogelijke aanval met chemische wapens. Een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van de Amerikaanse president Joe Biden bevestigde aan Politico dat “levensreddende uitrusting en voorraden” waren ingezet. Het zou gaan om onder meer gasmaskers en beschermingspakken.

Eerder waarschuwde Biden dat Rusland overweegt om chemische of biologische wapens in te zetten in Oekraïne. Biden presenteerde geen bewijzen. Maar volgens de president maakt de Russische regering de geesten rijp voor zo’n inzet door Amerika er – zonder onderbouwing – van te beschuldigen dat het in het geheim in Oekraïne chemische en biologische wapens ontwikkelt. De Russen zouden hiermee alvast verwarring willen zaaien. “Dat is een duidelijk teken dat ze van plan zijn die wapens in te zetten”, aldus Biden.

