Vannacht in Oekraïne: luchtalarm klinkt in vrijwel alle regio’s, bijna 13.000 mensen geëvacueerd

In de nacht van zaterdag op zondag klonk in vrijwel alle Oekraïense regio’s het luchtalarm, meldt The Kyiv Independent. Verschillende steden werden getroffen, volgens schattingen van de Oekraïense regering gaat het om zestig gebouwen, waaronder woningen en appartementencomplexen. Het is moeilijk deze schattingen te verifiëren maar vanuit diverse regio's komen wel beelden binnen van de schade.

Missile strike (likely Russian) early this morning on a 9-story apartment building in Chernihiv, northeastern Ukraine. 1 person killed, 7 wounded, according to emergency officials. (the city has been heavily bombed). Source: https://t.co/38T9X9mYLc pic.twitter.com/vCM5nWu7t2 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) 13 maart 2022

Russische troepen hebben in Yavoriv een luchtaanval uitgevoerd op het zogenoemde Centrum voor Internationale Vredesbewaking en Veiligheid, dat zo’n 25 kilometer van de Poolse grens ligt. Oekraïense autoriteiten melden dat dit centrum is getroffen door acht raketten.

Het centrum is een trainingsfaciliteit van het Oekraïense leger, waar soldaten worden opgeleid voor vredesmissies en legeroefeningen doen met Navo-troepen. Er zouden geen doden zijn gevallen maar mogelijk wel gewonden. Gisteren waarschuwde Rusland nog dat westerse wapenkonvooien legitieme doelwitten zijn voor de Russische strijdkrachten.

Konvooi met evacués beschoten

Oekraïne beschuldigt Rusland ervan zaterdag een konvooi met evacués te hebben beschoten. Daardoor zouden zeven mensen om het leven zijn gekomen, onder wie een kind. Volgens de Oekraïense inlichtingendienst probeerden de mensen weg te komen uit een dorp in de omgeving van Kiev. De Russen zouden hen hebben gedwongen terug te keren naar het dorp. Deze evacuatie verliep niet volgens een humanitaire corridor.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski zegt tot nu toe zo’n 1.300 Oekraïense troepen omgekomen. Bijna 13.000 mensen werden gisteren via humanitaire corridors geëvacueerd uit diverse Oekraïense steden. Zelenski kondigde voor zondagavond een nieuwe corridor aan voor Marioepol.

Rusland installeert nieuwe burgemeester

Het Russische leger heeft een nieuwe burgemeester geïnstalleerd in de bezette Oekraïense stad Melitopol. Volgens nieuwszender CNN zou het gaan om Galina Danilchenko, een voormalig lid van de lokale gemeenteraad. De stad in het zuiden van Oekraïne viel na de Russische invasie al vrij snel onder controle van de Russen.

De vorige burgemeester, Ivan Fedorov, werd vrijdag door Russische troepen ontvoerd. Op videobeelden was te zien hoe hij door gewapende mannen uit een overheidsgebouw werd meegenomen. Fedorov zou hebben geweigerd om mee te werken met de vijand. Rusland heeft nog niets gezegd over zijn lot.

Top met Noord-Europese landen

De Britse premier Johnson organiseert volgende week een top in Londen met de leiders van Noord-Europese en Baltische landen. Ook Nederland is uitgenodigd. De top zal zich met name richten op de oorlog in Oekraïne en de Europese veiligheid. Namens Nederland is minister van Defensie Kajsa Ollongren aanwezig, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De top volgt direct op een grote NAVO-oefening maandag, die door Noorwegen wordt georganiseerd. Het gaat om de grootste militaire oefening sinds de Koude Oorlog. 30.000 troepen uit 27 landen gaan trainen bij temperaturen onder het vriespunt.

