Vannacht in Oekraïne: ‘Invloedrijke staten’ werken aan redden soldaten Azovstal, Oekraïne krijgt steunpakket van 150 miljoen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in zijn dagelijkse videoboodschap gezegd dat er ‘invloedrijke bemiddelaars en invloedrijke staten’ betrokken zijn bij het redden van de Oekraïense soldaten die vastzitten in het Azovstal-complex in Marioepol. “We werken ook aan diplomatieke opties om onze militairen die daar nog in Azovstal zijn te redden.”

De afgelopen dagen hebben er verschillende evacuaties uit de Azovstal-fabriek plaatsgevonden. Zo'n vijftig burgers, vooral vrouwen, kinderen en ouderen, zijn vrijdag per bus geëvacueerd. Zaterdag gaan de evacuaties verder. Er zouden nog veel soldaten en gewonden vastzitten in de staalfabriek, die omsingeld en aangevallen wordt door Russische troepen.

De Azovstal-staalfabriek is het laatste bolwerk van Oekraïens verzet tegen de Russen en pro-Russische rebellen, die in een bloedige strijd de rest van Marioepol al hebben veroverd.

Rusland trekt verder het oosten in

Het Russische leger richt zich ondertussen op het veroveren van meer gebieden in de Donbas-regio, maar door de aanhoudende gevechten rond het Azovstal-complex moeten ze het wel stellen met een stuk minder soldaten dan gepland.

Volgens het in Washington gevestigde Institute for the Study of War, dat de frontlinies in Oekraïne nauwkeurig bijhoudt, is de Russische opmars in Oost-Oekraïne grotendeels tot stilstand gekomen. Het Russische ministerie van defensie liet wel weten kleine overwinningen te hebben geboekt. Zo zou het leger een munitiedepot in Kramatorsk, in de Donetsk-regio, hebben vernietigd en twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen hebben neergeschoten.

Ook proberen Russische soldaten Severodonetsk, de meest oostelijke stad in Oekraïne die in handen is van Kiev, te omsingelen en te bestormen, aldus een plaatselijke functionaris. De inname van Severodonetsk zou een belangrijke overwinning zijn voor het Russische leger.

Dit is een overzicht van de gebeurtenissen rondom de oorlog in Oekraïne van vrijdag 6 op zaterdag 7 mei. Volg de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in ons liveblog.

VS geven Oekraïne militair steunpakket ter waarde van 150 miljoen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een militair steunpakket aan Oekraïne gepresenteerd dat volgens experts een waarde heeft van 150 miljoen dollar (142 miljoen euro). Het gaat onder meer om munitie en radarapparatuur.

De Amerikaanse regering is bijna door het fonds heen dat het beschikbaar heeft voor hulp aan Oekraïne. Biden riep het Amerikaanse parlement op een voorgesteld steunplan ter waarde van 33 miljard dollar (31 miljard euro) goed te keuren.

Het Witte Huis liet ook weten dat de leiders van de G7-landen zondag een videogesprek met Zelenski houden, een dag voordat Rusland op 9 mei de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland herdenkt.

De landen zullen vooral de laatste ontwikkelingen rond de Russische invasie in Oekraïne bespreken en laten zien aan Zelenski dat “de G7 eensgezind blijft, onder meer door Poetins oorlog zwaar op de proef te stellen”, zei een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis.