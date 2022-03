Vannacht in Oekraïne: doden na luchtaanval op Soemy, Kiev doet Russisch staakt-het-vuren af als ‘immorele stunt’

Rusland heeft opnieuw een lokaal staakt-het-vuren afgekondigd in meerdere steden in Oekraïne, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti. Het gaat om de steden Kiev, Charkov, Marioepol, Soemi en Tsjernigov en moet dinsdag 08.00 uur Nederlandse tijd ingaan. Dat zou de evacuatie van Oekraïense burgers via zogenoemde humanitaire corridors mogelijk maken.

Kiev veroordeelde de aankondiging direct als een “immorele stunt”. Rusland kondigde al eerder dergelijke staakt-het-vuren om vervolgens wel verder te gaan met beschietingen. Kiev beschuldigt Rusland van ‘middeleeuwse belegeringstactieken’. Ruim twaalf dagen na het begin van hun invasie hebben de Russische troepen nog geen enkele grote Oekraïense stad veroverd.

Zowel Kyiv Independent als Nexta melden dat vannacht bij een Russische luchtaanval op de stad Soemy minstens tien mensen zijn omgekomen, waaronder kinderen. De Oekraïense president Zelenski heeft een decreet uitgevaardigd dat alle Oekraïense vredestroepen in het buitenland terugroept om het land te verdedigen.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.



There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH — NEXTA (@nexta_tv) 8 maart 2022

Google constateert dat Russische hackers in de afgelopen weken druk bezig zijn geweest met spionage, phishing en andere aanvallen gericht op Oekraïne en de Europese bondgenoten. Rusland ontkent dat het hackers op haar vijanden afstuurt. Google maakte niet bekend of de pogingen succesvol zijn geweest.

Diplomatie

Aan het diplomatieke front is er ook beweging. De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft een agenda vastgesteld voor toekomstige gesprekken met de Verenigde Staten, zei hij maandag in een televisietoespraak. Volgens anonieme bronnen die persbureau Reuters sprak, hebben de Amerikanen geprobeerd een deal te sluiten met Maduro die tot versoepeling van de sancties tegen Venezuela moeten leiden, om het land zo los te weken van de alliantie met Rusland. Venezuela heeft de grootste oliereserves ter wereld, maar produceert weinig vanwege westerse sancties tegen het land.

De olieprijzen blijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne flink stijgen en tanken zal dinsdag weer fors duurder worden. De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) gaat waarschijnlijk met meer dan 6 cent omhoog en zal dan uitkomen op meer dan 2,40 euro, meldt consumentencollectief UnitedConsumers.

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba heeft bevestigd dat hij deze week zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in Turkije. Volgens Koeleba staat de ontmoeting gepland op 10 maart. NAVO-lidstaat Turkije onderhoudt goede relaties met beide landen en had eerder bemiddeling in het conflict aangeboden. President Zelenski zei ook de vredesonderhandelingen met Rusland door te zetten. “We zijn realistisch. Dat is waarom we blijven praten.” Zelenski blijft zelf in hoofdstad Kiev, zegt hij in een nieuwe video die hij via Telegram heeft verspreid. Hij verklaarde zich niet te zullen verschuilen.

