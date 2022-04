Vannacht in Oekraïne: Amerikaanse ministers in Kiev zeggen meer militaire steun toe, geboorteplaats Zelenski maakt zich op voor Russische aanval

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken en de minister van defensie Lloyd Austin hebben in een gesprek met de Oekraïense president Zelenski in Kiev meer militaire hulp toegezegd. Het is de eerste keer dat er Amerikaanse leiders in Oekraïne waren sinds de Russische inval. Toen Amerikaanse functionarissen het nieuws officieel bevestigden, waren de twee ministers alweer in Polen.

Zelenski had voorafgaand aan het gesprek al concrete toezeggingen geëist van zijn Amerikaanse gasten. “Jullie kunnen niet met lege handen bij ons aankomen vandaag, en we verwachten niet alleen cadeautjes of taartjes; we verwachten specifieke dingen en specifieke wapens”, aldus Zelenski. De Oekraïners willen vooral luchtafweer met langeafstandsraketten en gevechtsvliegtuigen.

Amerikaanse diplomaten keren terug

Amerikaanse diplomaten zullen “deze week” terugkeren naar Oekraïne, volgens de ministers. Ook trekken de Verenigde Staten 713 miljoen dollar (661 miljoen euro) uit aan nieuwe militaire financiering voor Oekraïne en vijftien andere landen in Centraal- en Oost-Europa, laat de regering van de Verenigde Staten weten.

De Amerikaanse diplomaten zullen eerst in de Oekraïense stad Lviv aan de slag gaan, maar dienen uiteindelijk terug te keren naar de ambassade in Kiev. De extra militaire financiering moet Oekraïne helpen in de strijd tegen het Russische offensief in het oosten en het zuiden. Ook moet zij Oekraïne en de andere vijftien landen helpen meer geavanceerde wapens en luchtverdedigingssystemen aan te schaffen.

Ook bevestigde de Amerikaanse regering dat president Joe Biden Bridget Brink formeel zal voordragen als de nieuwe VS-ambassadeur in Oekraïne. Brink is momenteel nog ambassadeur in Slowakije.

Geboorteplaats Zelenski maakt zich op voor Russisch leger

De geboorteplaats van de Oekraïense president Zelenski, Krivi Rih, bereidt zich voor op een aanval van het Russische leger. De Oekraïense strijdkrachten verwachten de komende dagen een offensief, meldt de plaatselijke legerleider Oleksandr Vilkul via Telegram.

Er zijn verdedigingslinies opgezet en er worden pogingen ondernomen om burgers uit de bedreigde gebieden te evacueren. De Russen probeerden eind maart ook al een aanval op de stad uit te voeren, toen meldde het Oekraïense leger stelt dat het de Russische aanvallers had teruggedrongen. De Russische strijdkrachten waren de stad van 660.000 inwoners destijds tot op 10 kilometer genaderd.

Krivi Rih is de zevende stad van Oekraïne en een belangrijke industriestad, onder meer dankzij de ontginning van erts. De stad ligt ten noorden van Cherson, dat aan het begin van de oorlog de eerste grote stad was die door Russische militairen werd bezet. De afgelopen weken is de stad herhaaldelijk het doelwit geweest van raketaanvallen.