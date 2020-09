Vanavond zal het eerste debat tussen Trump en Biden meer om henzelf dan om de feiten draaien

Voor Nancy Pelosi had het debat tussen Joe Biden en Donald Trump niet gehoeven. “De president heeft niets met feiten of de waarheid”, zei de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. “Waarom zou je de moeite nemen?”

De rest van politiek Washington moet er niet aan denken de confrontatie tussen de Republikeinse en de Democratische presidentskandidaten dinsdagavond te moeten missen - en de twee die in oktober nog zullen volgen.

Urine

En Trump en Biden, de Republikeinse president en de Democraat die het wil worden, lijken er zin in te hebben, gezien de voorschotjes van de afgelopen dagen. Volgens Trump gebruikt Biden stimulerende middelen om overeind te blijven in debatten. Een test afnemen leek hem gewenst. Bidens team riposteerde: “Als Trump zijn argumenten wil aanvoeren in de vorm van urine, gaat hij zijn gang maar.”

Daarmee is de aanpak door de twee concurrenten duidelijk: Trump zal proberen zijn tegenstander uit zijn evenwicht te brengen, door extreme uitspraken en verrassende acties. Zo pakte hij het in 2016 ook aan: in debatten tussen hem en Hillary Clinton nodigde hij van tevoren vrouwen uit die door Bill Clinton seksueel zouden zijn gemolesteerd. Hij ging, als Hillary Clinton aan het woord was, dreigend achter haar staan.

Net als toen heeft Trump oefensessies tot een minimum beperkt. Volgens hem leveren zijn persconferenties al voldoende training op.

Humor

Joe Biden heeft met zijn staf wel veel geoefend, en dan vooral op het bij de les blijven, hoezeer zijn tegenstander ook probeert hem op te fokken. Bijvoorbeeld door te suggereren dat hij een racist is, of dat hij zijn zoon Hunter wijzer liet worden van zijn vice-presidentschap. Biden moet daar humor tegenin brengen, en vooral praten over de dingen die er toe doen, vinden ze, zoals het feit dat de coronapandemie meer dan 200.000 Amerikanen het leven heeft gekost.

In anderhalf uur zullen de twee het hebben over zes verschillende onderwerpen, waaronder uiteraard pandemie en de rassenverhoudingen in de VS.

Bejaarde tegenstander

Wie er heeft gewonnen, is achteraf bij presidentiële debatten vaak moeilijk te zeggen. In het verleden deed het er ook niet veel toe. Maar dat zou nu anders kunnen liggen. Trump suggereert al weken dat zijn bejaarde tegenstander – wel drie jaar ouder dan hijzelf – mentaal nauwelijks nog functioneert. Dat zullen de kijkers nu zelf kunnen vaststellen.

Biden scoort al punten door een samenhangend verhaal te houden en kennis van zaken te laten zien. Hij verkleint zijn kansen als hij zich in zijn opwinding verspreekt. Hij moet ook, zo hoort hij van veel kanten, niet ingaan op de vele onwaarheden die Trump naar verwachting zal afvuren. Dan wordt het een onderonsje en laat hij de kans liggen om miljoenen kijkers toe te spreken over de dingen die er toe doen.

Feitenchecken

Het debat wordt geleid door Chris Wallace van de Trump-vriendelijke zender Fox News. Maar die zal Trump niets cadeau doen. Onlangs nog zette hij de president tijdens een interview op zijn nummer toen die de Amerikaanse corona-besmettingscijfers als enorm gunstig afschilderde.

Ook Wallace zal echter, om de vaart erin te houden, niet aan feitenchecken doen. De kijkers zullen dus geen helderheid krijgen over de vele problemen van de VS. Wel over de persoonlijkheid van de twee mannen die de komende vier jaar met die problemen aan de slag moeten.

