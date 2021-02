Van vaccinatiesucces naar catastrofe: in Duitsland staan de teststraten leeg

Juichend waren de Duitsers nog voor oudjaar aan hun inentingscampagne begonnen. ‘Duitsland stroopt de mouwen op’, was de leus van de trotse gezondheidsminister Jens Spahn, die in de verkiezingspolls weer een paar procenten bij zijn toch al hoge populariteitsscore kon schrijven.

Maar populariteit is net zo veranderlijk als het weer. Die van Spahn bevindt zich inmiddels op een dieptepunt. Dat heeft alles te maken met zijn eerst zo voortvarende inentingsbeleid, dat nu bijna is stilgevallen. Het Duitse vaccinatiesucces heet in de pers nu ‘catastrofe’. Want de meer dan 400 vaccinatiestraten in het hele land staan, bij gebrek aan vaccins, grotendeels leeg.

Maandag kwamen bondskanselier Angela Merkel, alle zestien deelstaatleiders en de farmaceutische industrie in een videoconferentie bijeen om zich te beraden op het vervolg. Die online vergadering duurde tot ver in de avond. Na afloop verzekerde Merkel dat alle Duitsers die dat willen, na de zomer ingeënt kunnen zijn. Maar veel concrete stappen kon ze niet aankondigen: er zijn nu eenmaal niet meer vaccins. “Het is op sommige punten wat trager gegaan, maar ik denk dat daar goede redenen voor waren”, aldus de bondskanselier.

Boze burgers aan de telefoon

Dat er een kink in de kabel zat, bleek ongeveer half januari. Toen moest plotseling de ene na de andere vaccinstraat afspraken gaan afbellen, omdat er minder vaccins werden geleverd dan was afgesproken. Licht gemopper groeide in twee weken tot een chagrijn dat uit het hele land klonk en vooral gericht was op minister Spahn. Die had er, vonden critici, bij de EU voor moeten zorgen dat Duitsland meer doses kreeg dan gebeurd is. Hij had ook meer druk moeten uitoefenen op de Duitse fabrikanten om hun productie op te voeren.

Hij had vooral niet allemaal dingen moeten beloven die hij niet waar kon maken, want nu zitten de gemeenten en de deelstaten met de gebakken peren: zij krijgen boze burgers aan de telefoon die op een vaccin rekenden maar werden afgebeld, of die ondanks beloften geen inentingsafspraak kunnen maken. Soms zijn dat schrijnende verhalen.

Slechts een doorgeefluik

In het afgelopen weekeinde moest Spahn zijn uiterste best doen om begrip te kweken voor zijn situatie. Hij is slechts doorgeefluik: als fabrikanten hem leverdata melden, geeft hij die door aan de deelstaten. Helaas worden die beloften steeds bijgesteld. Nadat AstraZeneca zijn aantallen veranderde, kan ook Moderna minder vaccins leveren dan was voorgespiegeld.

De spanning liep de afgelopen weken zo op, dat Michael Müller, de burgemeester van Berlijn, in het openbaar een ‘nationale vaccinstrategie’ ging eisen. Meteen sloten andere burgemeesters zich bij die oproep aan. De deelstaatpresident van Brandenburg vond dat de Duitsers dan maar moesten worden ingeënt met Russische of Chinese vaccins.

Duitsland kreeg tot nu toe 3,5 miljoen vaccindoses, waarvan er 2,2 miljoen zijn toegediend. Minister Spahn heeft nu beloofd dat de vaccinproductie wordt opgevoerd. Aan het eind van dit kwartaal moeten 18 miljoen prikken zijn gezet, het volgende kwartaal 77 miljoen. De fabrieken hebben inmiddels beloofd om samen meer doses te leveren. Maar de feestelijke stemming van eerst komt niet snel weer terug.

Lees ook:

Duitsland en Frankrijk beginnen wél in verpleeghuizen met vaccineren



Dag en nacht is in Duitsland doorgewerkt om zondag te kunnen beginnen met vaccineren. Zo’n 440 stoffige concertzalen, hotels en asielzoekerscentra zijn er al omgebouwd tot vaccinatiecentra.