Van saluutschoten naar een staatsbegrafenis: dit gaat er de komende dagen gebeuren

Liz Truss was nog geen drie dagen premier van het Verenigd Koninkrijk of ze kreeg via een beveiligde lijn het telefoontje waar ook haar voorgangers voor gevreesd moeten hebben. “London bridge is down”, klonk het vrijdagmiddag aan de andere kant van de lijn, als alles tenminste volgens protocol is verlopen. Codetaal voor: koningin Elizabeth II is overleden.

Dat was direct het startschot van Operation London Bridge, een onderneming waarbij met militaire precisie het afscheid van het voormalig staatshoofd is geregisseerd, alsmede de inauguratie van haar opvolger Charles. De komende dagen zijn nauwkeurig uitgestippeld in geheime beleidsdocumenten, die eerder onder meer door de Britse krant The Guardian zijn ingezien.

Vrijdag zal het lichaam van Elizabeth nog op Balmoral Castle blijven, de plek waar zij donderdag om half zes Nederlandse tijd overleed. Ze ligt opgebaard in haar geliefde kasteel in het Schotse Aberdeenshire waar ze jaarlijks drie maanden verbleef. Naaste familieleden kunnen daar nog afscheid nemen.

In alle lagen van de Britse maatschappij wordt getreurd om het verlies van de geliefde koningin, die sinds 1952 op de Britse troon zat. Op het middaguur luiden vrijdag de klokken van Westminster Abbey en St Paul’s Cathedral in Londen en Windsor Castle, waar rouwenden al massaal bloemen leggen. Een uur later klinken er 96 saluutschoten in Hyde Park in Londen, één voor ieder levensjaar van de koningin.

Zaterdag wordt het lichaam van de voormalige koningin overgebracht naar het officiële paleis in Edinburgh in Schotland, de dag erna vindt een kerkdienst plaats in de St Giles’ Cathedral daar. Bezoekers daar kunnen op zondag een dag lang afscheid nemen van de koningin bij haar kist. Daarna gaat het lichaam naar Engeland, met Londen als eindbestemming. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid aan boord van de de trein van het Britse koningshuis, de Royal Train.

Na enkele dagen in Buckingham Palace wordt volgende week het lichaam van Elizabeth overgebracht naar Westminster Hall voor een publiek afscheid in de Britse hoofdstad. Vijf dagen lang, 23 uur per dag, kunnen Britten afscheid nemen bij de kist, waarschijnlijk vanaf dinsdag. Zelfs over de wachtrij is nagedacht: de rouwenden zullen zich opstellen langs het parlement, via een brug over de Theems, en verder.

De precieze datum van de staatsbegrafenis is nog niet bekend. Verwacht wordt dat deze binnen tien dagen zal plaatsvinden. Op de dag van de begrafenis eindigt de wake om half 9 ’s ochtends. Twee uur later arriveert de koninklijke familie, en wordt de kist van Elizabeth op een affuit geplaatst, een rijdend onderstel voortgetrokken door paarden. Precies om 10:44 uur vertrekt de rouwstoet naar Westminster Abbey, waar voor het eerst sinds 1760 weer een begrafenisdienst plaatsvindt. Rond vier uur ’s middags wordt de kist bijgezet in de koninklijke graftombe in St. George’s Chapel in Windsor Castle.

Charles III al volop aan het werk Ondertussen is het werkende leven van de troonopvolger volop begonnen. Al op vrijdag zal Elizabeths zoon Charles – inmiddels Charles III – terugreizen naar Londen om zich te wijden aan zijn officiële taken als koning. Die titel is erfelijk, en dus hoeft Charles niet op de officiële kroning te wachten. Op vrijdag staat Charles onder meer een onderhoud te wachten met premier Liz Truss. Vrijdagavond om zeven uur Nederlandse tijd houdt hij een (vooraf opgenomen) toespraak voor het Britse volk, die wordt uitgezonden op de BBC. Zaterdag wordt Charles officieel benoemd tot troonopvolger tijdens een bijeenkomst van de historische Toetredingsraad in St. James’s Palace. De ceremoniële kroning laat nog wel op zich wachten, waarschijnlijk zelfs enkele maanden. Nog tijdens de rouwperiode zal Charles III een bezoek brengen aan Schotland, Noord-Ierland en Wales, naast Engeland de drie andere landen binnen het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is hij per direct ook ceremonieel staatshoofd van Australië, Nieuw-Zeeland, Jamaica en twaalf andere landen van het Gemenebest van Naties.

Lees ook:

Queen Elizabeth werd een leven lang geleid door diepgevoeld plichtsbesef

Donderdag overleed Elizabeth Alexandra Mary Windsor, de langstzittende monarch ter wereld. Het Verenigd Koninkrijk neemt afscheid van een koningin met groot plichtsbesef.