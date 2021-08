Van Ranst verzet zich tegen smaadzaak Willem Engel, Belgische justitie wil zaak liever naar een andere rechtbank

Want: de tot een rechtszaak opgeblazen twitterruzie tussen de Belgische viroloog en de Nederlandse activist gaat volgens het OM in België niet over laster, maar over een persmisdrijf.

Engel stond woensdagmiddag tegenover Van Ranst in de rechtbank van Mechelen. De uitgesproken hoogleraar en opiniemaker, een van de gezichten van de strijd tegen corona in België, zou Engel hebben uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en oplichter. Tijdens de zitting werd niet geheel duidelijk waar Van Ranst de dansschoolhouder ‘extreemrechts’ zou hebben genoemd, wat Van Ranst ook ontkende te hebben gedaan.

Ja, hij had hem wél ‘viruswappie’ genoemd; evenals een trits andere termen (leugenaar, oplichter) die Engel hem ten laste heeft gelegd, maar Marc van Ranst ziet niet in waarom dit laster zou zijn. Tijdens de zitting gaf Van Ranst op zijn beurt voorbeelden van wat Engel allemaal naar zijn hoofd heeft geslingerd: Engel had Van Ranst ‘Holle Bolle Gijs’, ‘dik oud mannetje’, ‘kinderlokker’ en ‘communist’ genoemd.

Willem Engel roept zijn aanhangers op om, tegen alle privacyregels in, foto's te maken van de vaccinatiemedewerkers van de prikbussen. Dit is onaanvaardbare intimidatie van mensen die een belangrijke dienst aan de samenleving leveren.

Dit is zeer laakbaar gedrag, Willem Engel! https://t.co/OiSokKzNpg — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 5 augustus 2021

Ook stipte hij aan dat Engel heeft opgeroepen GGD-medewerkers bij vaccinatiecentra te fotograferen, waarmee hij volgens Van Ranst duidelijk eraan bijdroeg dat deze gezondheidsmedewerkers worden bedreigd – dit is, aldus Van Ranst, niets meer dan ‘verwerpelijk’. In juni zat Van Ranst zelf nog enkele weken ondergedoken tijdens de klopjacht op de voortvluchtige militair Jürgen Conings, die de viroloog had bedreigd.

De vooraanstaande viroloog betoogde dat het Engel in de zaak puur en alleen om aandacht te doen was; en eiste een schadevergoeding omdat het hem zijn ‘ganse vakantie’ heeft gekost zich voor te bereiden op de zaak.

Onrust

De Mechelse rechtbank buigt zich nu allereerst over de vraag of de kwestie er wel thuishoort. Als de rechter het OM volgt, wordt het voor Engel veel moeilijker. Een civiele zaak over laster is in België eenvoudig aangespannen, maar voor een klacht over een publicatie in de pers ligt de lat veel hoger. De belangrijkste verwijten van Engel aan Van Ranst gaan over een interview van de viroloog met het Financieele Dagblad, een perspublicatie dus.

Rond de zitting was er wat onrust in de buurt van het gerechtsgebouw. Medestanders van Engel weigerden zich in een café om de hoek aan de coronamaatregelen te houden. Toen er met asbakken en stoelen werd gegooid, greep de politie in.