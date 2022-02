Van Queen Elizabeth mag Camilla zich straks koningin noemen

De Britse koningin Elizabeth II heeft aangegeven dat zij graag ziet dat haar schoondochter Camilla koningin wordt, wanneer kroonprins Charles zijn moeder als staatshoofd opvolgt. Dit schreef de koningin zaterdag in een verklaring op de website van het koninklijk huis ter ere van haar 70-jarig jubileum op de troon. Lang was onduidelijk of Camilla, de tweede vrouw van Charles, de titel ‘koningin’ in de toekomst wel zou mogen dragen. Elizabeth II maakt aan die twijfel nu dus een einde.

Ze schrijft in een verklaring aan het Britse volk: “Ik weet dat, wanneer mijn zoon Charles koning wordt, u hem en zijn vrouw Camilla dezelfde steun zullen verlenen als u mij hebt gegeven. En het is mijn oprechte wens dat Camilla, wanneer die tijd komt, koningin-gemalin zal worden.” Prins Charles reageerde dankbaar. Hij stelde op zijn beurt in een verklaring: “We zijn ons diep bewust van de eer die de wens van mijn moeder symboliseert.”

De toekomstige titel van Camilla ligt gevoelig. Vooral vanwege de dood van prinses Diana in 1997, de eerste echtgenote van prins Charles, van wie hij in 1996 scheidde. Nadat Charles in 2005 met Camilla was hertrouwd, gaf het Britse hof aanvankelijk aan dat Camilla na de troonopvolging slechts de titel ‘prinses-gemalin’ zou krijgen. Die verklaring verwijderde het hof in 2018 echter stilletjes van zijn website.

Een beetje druk

Prins Charles en Camilla ontmoetten elkaar in de jaren zeventig en vielen meteen voor elkaar. Toch trouwden ze beiden met iemand anders, waardoor het nog dertig jaar zou duren totdat ze officieel een stel werden. Toen de prins nog getrouwd was met Diana begon hij in 1986 een buitenechtelijke verhouding met Camilla. Prinses Diana stelde in een beroemd interview uit 1995 dat er daardoor binnen haar huwelijk met Charles altijd drie mensen waren en dat het daardoor dus ‘een beetje druk’ was. Diana vermeldde daar overigens niet bij dat ook zijzelf een buitenechtelijke relatie had gehad.

Een afgeluisterd seksueel getint telefoongesprek tussen Camilla en Charles uit 1989 maakte de affaire ongekend gênant voor het koningshuis. Dit gesprek werd in 1993 woord voor woord afgedrukt in het blad People. In het telefoontje grapte prins Charles onder meer dat hij graag een tampon zou willen zijn, zodat hij in Camilla zou kunnen leven.

Tot zaterdag had de koningin zich nooit over de toekomstige titel van Camilla uitgesproken. Maar volgens bronnen van de krant The Times wilde de koningin, nu ze daartoe bij leven nog staat is, haar in zeventig jaar opgebouwde ervaring en autoriteit inzetten om de netelige kwestie definitief op te lossen. Ook zou zij meer in het algemeen, sinds het overlijden van haar man prins Philip vorig jaar, erg gefocust zijn op het wegwerken van de laatste ‘losse eindjes’ van haar regeerperiode. Philips overlijden zou de koningin er extra van hebben doordrongen dat de tijd die haar nog rest eindig is.

