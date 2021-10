Van oorlogsgebied tot ‘smart village’: Nagorno-Karabach moet hightech-paradijs worden

Een jaar geleden was het gebied nog het decor van een verwoestende oorlog: Azerbeidzjan en Armenië vochten tegen elkaar om de regio Nagorno-Karabach. Nu de rust enigszins is teruggekeerd in de heroverde regio’s van Fuzuli en Zangilan, heeft president Ilham Aliyev een nieuwe bestemming gevonden voor het veelal beschadigde of braakliggende gebied.

Daar zullen ‘smart villages’ verrijzen: duurzame dorpen voorzien van allerlei technische snufjes. Elk dorp krijgt een groot veld met zonnepanelen, die samen een maximum van 50 megawatt kunnen genereren. Voedsel wordt zo lokaal mogelijk geproduceerd. Zo zal er een viskwekerij en een aardappelboerderij opgericht worden. En ook de gehele infrastructuur wordt gedigitaliseerd. Daarnaast zou je de luchtvervuiling in het dorp kunnen checken met een online kaart die gebruikmaakt van draadloze sensornetwerken.

Scheiding tussen stad en platteland

Het doel van het project is om de grote scheiding tussen stad en platteland te verminderen. Door de leefomstandigheden op het platteland te verbeteren, moet de trek naar de grote steden tegen worden gegaan. Het project geeft ook een sterk politiek signaal af: als Aliyev van het heroverde gebied een hightech-paradijs kan maken, laat hij zien dat de regio’s beter af zijn als onderdeel van Azerbeidzjan dan als onderdeel van Armenië.

Aliyev pakt groots uit met zijn plan. Zo vertelde hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in september dat de Azerbeidzjaanse regering dit jaar alleen al 1,3 miljard euro spendeert aan de bouw van de hightech-dorpen. De eerste smart village in het Zangilan-district zou eind volgend jaar af moeten zijn.

