Van juni tot oktober is de woestijn voor mij verboden terrein

Waar de zomertemperaturen in Nederland verbleken in vergelijking met die in Zuid-Europa, geldt hetzelfde voor Los Angeles en de nabijgelegen woestijn. Als het in de stad een royale 35 graden is, tikt het kwik in Joshua Tree met gemak 42 graden aan. Zodra de temperatuur in de woestijn het niveau ‘perfect zwembadweer’ overstijgt om aan te belanden in de categorie ‘levend geroosterd worden’, beginnen de aanbiedingen van luxehotels mijn inbox binnen te stromen.

Ik ben dol op de woestijn, waar de roodbruine en okergele bergen scherp afsteken tegen de lucht, die afhankelijk van het tijdstip azuurblauw, zuurstokroze of dieppaars kan zijn. Het ruige en kurkdroge landschap is het tegenovergestelde van het groene en natte Nederland waarin ik opgroeide. De Californische woestijn geeft me na zes jaar nog steeds het gevoel dat ik op een andere planeet ben aanbeland. Voordat we twee baby’s hadden, trokken mijn vrouw en ik er regelmatig een weekend op uit om te wandelen in Joshua Tree of te ontspannen in Palm Springs.

Zo vielen we tijdens ons eerste jaar in Los Angeles voor een aanbieding van een hotel waar we eerder waren geweest. De deal werd eind juni aangeboden, toen het bij ons nog een schappelijke 25 graden was. De kamerprijs was zo aantrekkelijk dat we meteen boekten. Ik stopte mijn bikini al enthousiast in mijn rugtas, toen mijn vrouw het weer checkte: het zou dat weekend 44 graden worden in Palm Springs. Oef. Nou ja, redeneerden we, we zitten onder een parasol, aan de rand van een verkoelend zwembad, met een koud drankje in de hand. Zo erg kon het niet zijn, toch?

Een muur van hete lucht

Fout. Zodra we in de buurt van Palm Springs kwamen, drapeerde de hitte zichzelf als een deken over de auto heen. Dat die wit was, maakte niets uit. De airco deed z’n best, maar de zon leek door alle ramen tegelijkertijd naar binnen te barsten. We wisselden een bezorgde blik uit en reden stilletjes door. Eenmaal aangekomen stapten we uit de auto tegen een muur van hete lucht aan.

Het was midden op de dag, zeiden we tegen elkaar, het zweet al op ons voorhoofd parelend. “Het koelt in de woestijn ’s avonds altijd af”, voegde ik daar krampachtig enthousiast aan toe. In de hotelkamer draaide de airco overuren en was het ijskoud. Bibberend trokken we onze zwemkleding aan en met een boek onder de arm gingen we naar het zwembad.

Daar was het zelfs in de schaduw moeilijk te harden. We zaten zo stil mogelijk en zweetten ons alsnog een ongeluk. Op het zwembadwater dreef een dun laagje zonnebrandcrème. Niet heel aantrekkelijk, maar alles voor wat verkoeling. Dit was de laatste strohalm; het ijs in onze koude cocktail was al binnen een paar minuten gesmolten.

Badwater

Ik stapte het water in. “En?”, zei mijn vrouw hoopvol. Ik schudde mistroostig mijn hoofd. De watertemperatuur kon het beste worden omschreven als vies warm. Een soort badwater. Twee andere gasten hadden blijkbaar besloten dat dronkenschap de enige manier was om de hitte te vergeten; met een knalrood verbrande hand stootte een van hen per ongeluk haar wijntje het water in.

Ik sleepte mezelf terug naar de parasol. De gevoelstemperatuur was 47 graden, vertelde mijn telefoon me voordat hij automatisch afschakelde wegens oververhitting. Het koelde die avond nauwelijks af.

Aan deze jammerlijke ervaring denk ik ieder jaar terug als ik de hotelaanbiedingen zie. Ik ben onverminderd dol op de woestijn, maar ik trap er nooit meer in. Van juni tot oktober is dat gebied verboden terrein, hoe verleidelijk de deal ook is.