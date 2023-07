Van hervormer tot despoot: de Oezbeekse president Sjavkat Mirzijojev gaat voor een presidentschap voor het leven

Toen Sjavkat Mirzijojev in 2016 aantrad als president van Oezbekistan, erfde hij een schurkenstaat in verval. Onder zijn voorganger Islam Karimov, die de Centraal-Aziatische republiek vanaf haar onafhankelijkheid na de val van de Sovjet-Unie in 1991 als een waarlijk despoot bestuurde, veranderde het land in een internationale paria.

Karimov, die tot 2016 aan de macht was, stond bekend als een door en door corrupte dictator die mensenrechten stelselmatig aan zijn laars lapte. Met marteling, dwangarbeid en ontvoering hield Karimov het land een kwart eeuw in zijn greep.

Gestaag pad van ontwikkeling

Na het overlijden van de potentaat was het dan ook de vraag hoe zijn opvolger Mirzijojev met de erfenis van zijn voorganger om zou springen. Dat de destijds 59-jarige president ruim dertien jaar als premier onder Karimov had gediend, was voor veel Oezbeken weinig hoopgevend. Toch verbaasde Mirzijojev vriend en vijand door Oezbekistan op een gestaag pad van ontwikkeling te zetten. Zo versoepelde de president de staatscontrole op de industrie, kregen de media, het maatschappelijk middenveld en religieuze minderheden gaandeweg iets meer bewegingsruimte en schafte hij het systeem van dwangarbeid af in de katoenplukindustrie.

Als onderdeel van zijn hervormingen haalde Mirzijojev ook de bezem door het staatsapparaat. Hij voerde zuiveringen door binnen justitie en de veiligheidsdiensten, sloot een gevangenis die berucht was vanwege martelpraktijken en verleende amnestie aan duizenden moslims die achter de tralies zaten vanwege vermeend ‘extremisme’. Daarnaast verlaagde hij de belastingen en als nieuwbakken president sloopte hij talloze obstakels uit het fiscale systeem om de bureaucratie te verminderen. Op internationaal gebied trok Mirzijojev Oezbekistan bovendien uit de isolatie. Hij haalde de banden met China aan, herstelde de relaties met het Westen en hield ondertussen de grote noorderbuur Rusland tevreden door Poetin niet al te erg tegen de haren in te strijken.

Hier en daar klonk het al dat Mirzijojev een hervormer was. Een reformist die een frisse wind door het land liet waaien. Toch duurde het niet lang voordat de liberale hervormingen stagneerden en Mirzijojev zich steeds despotischer begon te gedragen. Bij protesten in de deelregio Karakalpak in juli vorig jaar kwamen bijvoorbeeld achttien mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond, nadat ordetroepen snoeihard optraden tegen de demonstranten. In de jaren daarvoor voerden de autoriteiten bovendien de druk op journalisten en activisten steeds verder op en trok Mirzijojev alsmaar meer macht naar zich toe door het parlement steeds verder buitenspel te zetten.

Termijnenteller weer op nul

Lichtend voorbeeld wat dat laatste betreft was het referendum dat Mirzijojev in april dit jaar organiseerde om zijn ambtstermijnen te ‘resetten’. Geheel in lijn met de traditie der Centraal-Aziatische despoten bezegelde Mirzijojev middels de volksraadpleging dat zijn termijnenteller weer op nul staat. Mocht hij willen, dan kan Mirzijojev nog twee keer zeven jaar aanblijven als president: tot 2037, het jaar waarin hij 80 wordt.

Eerder wisten onder anderen zijn voorganger Karimov, de Tadzjiekse president Emomali Rahmon, de Belarussische potentaat Aleksandr Loekasjenko, de Kazachse leider Kassim-Zjomart Tokajev en de Russische president Vladimir Poetin via aanpassingen aan de grondwet op soortgelijke wijze hun macht te consolideren. Dat Mirzijojev eveneens voor een presidentschap voor het leven gaat, zit er dik in. Zondag vinden er vervroegde presidentsverkiezingen plaats waarbij hij hoogstwaarschijnlijk met een grote meerderheid als winnaar uit de bus zal komen. Of hij daarna zijn voorganger achternagaat en Oezbekistan verder wegzakt in een autocratisch moeras, valt nog te bezien, maar alle voorwaarden liggen er in ieder geval alvast.

