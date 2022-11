Van deze overwinning krijgen Republikeinen spijt

Nog steeds leek het zaterdag waarschijnlijk dat de Republikeinen de meerderheid zouden veroveren in het Huis van Afgevaardigden. Maar het is een overwinning die ze eigenlijk niet eens zouden moeten willen, zo krijg je de indruk als je het gejammer binnen die partij over de uitslag hoort.

Dat ongenoegen komt uiteraard voort uit teleurstelling over het uitblijven van de gebruikelijke terugslag die een nieuwe president historisch gesproken bijna altijd te verwerken krijgt bij zijn eerste Congresverkiezingen, twee jaar na zijn aantreden. De Democraten houden de meerderheid in de Senaat, en kunnen die op 6 december, als er een beslisronde is in Georgia, mogelijk nog uitbreiden. Een overwinning die tegenvalt, smaakt nooit erg zoet.

Maar de Republikeinen hebben ook objectief reden tot klagen. Een minuscule meerderheid in het Huis betekent dat een paar dissidente leden al genoeg zijn om van die meerderheid een minderheid te maken.

De afgelopen twee jaar kon de Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, daarover meepraten. Die kon ook maar vijf stemmen missen, en had daardoor alle moeite om de twee vleugels van haar partij op één lijn te krijgen.

En in de Senaat, waar de Democraten de laatste twee jaar 50 van de 100 stemmen hadden, kon de rechtse Democratische senator Joe Manchin op zijn eentje de grootse plannen van Joe Biden blokkeren omdat hij ze te duur vond.

Wie kan zo'n mijnenveld bedwingen?

Bij de Democraten werden die opstandige schapen tenminste nog voor Biden in toom gehouden door een paar goed getrainde en ervaren border collies: Nancy Pelosi leidt de Democratische fractie al sinds 2003; Chuck Schumer is de leider van de senaatsfractie sinds 2017.

Kijk alleen maar naar de manier waarop Schumer in juli in het diepste geheim met Manchin onderhandelde over een uitgeklede versie van Bidens klimaat- en zorgplannen, op een moment dat de Republikeinen al dachten dat ze gewonnen hadden. Die partij gaf daarna een drukmiddel uit handen door niet langer een andere wet te blokkeren die de Democraten absoluut aangenomen wilden hebben. En toen kwamen Manchin en Schumer uit hun schuilhoek tevoorschijn.

De Republikeinen waren boos, maar dat gold ook voor een aantal linkse Democraten in het Huis, die bij hoog en laag hadden gezworen alleen akkoord te zullen gaan met een omvangrijker pakket. Pelosi kreeg hen in het gareel.

Wie kan bij de Republikeinen zo’n mijnenveld bedwingen? In de Senaat klopt niemand – behalve in het bovengenoemde geval Chuck Schumer – fractieleider Mitch McConnell als het gaat om ervaring en tactisch inzicht. Hij was degene die, toen in 2016 het lid van het Hooggerechtshof Antonin Scalia overleed, als leider van wat toen nog een Republikeinse meerderheid was, brutaalweg de regel afkondigde dat een president in zijn laatste jaar van een termijn geen lid van het Hooggerechtshof zou mogen voordragen. Niet toevallig was die president de Democraat Barack Obama. En nog minder toevallig verdween die regel van tafel toen in 2020, het laatste jaar van Republikeins president Donald Trump, rechter Ruth Bader Ginsburg overleed. Beide nieuwe benoemingen op de rechtervleugel van het hof samen leidden tot het afschaffen van het landelijke recht op abortus door het Hooggerechtshof.

McConnell zal die kwaliteiten echter nauwelijks kunnen inzetten, nu de Republikeinen de meerderheid in de Senaat niet hebben kunnen veroveren. En in Huis is het een heel ander verhaal.

Reken niet op McCarthy

De huidige Republikeinse fractievoorzitter daar, Kevin McCarthy, is geen sterke figuur. Na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, gedurende welke hij zelf doodsangsten had uitgestaan, en Trump had gesmeekt om de door hem opgehitste menigte terug te roepen, had hij zware kritiek op de toenmalige president. Maar toen bleek dat de Republikeinse achterban Trump trouw bleef, en als gevolg daarvan ook een groot deel van zijn fractie, draaide hij bij en begon hij Trump weer als vanouds te prijzen.

Tussen de posities van McConnell en McCarthy zit bovendien één belangrijk verschil. In de Senaat is de leider van de grootste fractie degene die de agenda bepaalt. De Senaat als geheel kiest geen voorzitter, want dat is volgens de Grondwet altijd de vice-president – de komende twee jaar dus nog de Democraat Kamala Harris. Dat is een ceremoniële functie die alleen politieke inhoud krijgt als de stemmen staken en er een doorslaggevende stem moet worden uitgebracht.

Maar het Huis van Afgevaardigden kiest zelf zijn voorzitter, en daar is het juist allesbehalve een ceremoniële baan. Als McCarthy die machtige post wil bekleden, moet hij een meerderheid van de 435 Democratische en Republikeinse stemmen binnenhalen. Bij gebrek aan steun van ook maar één enkele Democraat heeft hij daarvoor dus – in tegenstelling tot McConnell – zijn hele fractie nodig

McCarthy zal als gevolg daarvan worden bestookt met wensen, die hij maar heeft te vervullen als hij de felbegeerde voorzittershamer uit handen van Pelosi wil ontvangen. Zelfs al is het maar een klein groepje dat het vraagt. En dat kan de Republikeinse fractie in een richting sturen die hij zelf misschien niet wil.

Terugkeer van de kamikazepolitiek

Zo dringt een deel van de Republikeinen in het Huis erop aan het beruchte wapen van het schuldenplafond weer van stal te halen. In de VS wordt bij wet voorgeschreven hoe hoog de staatsschuld van het land mag zijn. Omdat er voortdurend een begrotingstekort is, en er dus steeds geld wordt bijgeleend, moet dat plafond regelmatig worden verhoogd. Een alternatief is er niet, want niet verhogen zou betekenen dat het land ook geen geld meer kan lenen om oudere leningen af te betalen, en dan staat de VS dus voor een bankroet, met ellendige gevolgen voor de economie in de hele wereld.

Niet verhogen van het schuldenplafond is dus kamikazepolitiek van het zuiverste water. De Republikeinen gebruikten het om Barack Obama in 2013 tot concessies te dwingen, en dat schokte de financiële wereld dusdanig dat bij één internationaal kredietbureau, Fitch, de kredietwaardigheid van het land alvast een puntje omlaag werd gezet.

Pokeren met het schuldenplafond als inzet is echt geen goed idee. Maar het is voor de Republikeinen toch misschien aantrekkelijk. De komende twee jaar staat immers de Senaat opnieuw onder Democratische leiding, dus er er geen enkele kans dat wetten die ze in het Huis van Afgevaardigden aannemen daar verder komen, laat staan dat president Joe Biden ze zal ondertekenen. In die situatie kan alleen het zwaarste drukmiddel nog iets bereiken.

Het kan dus zijn dat een deel van de fractie toch dat keiharde spel met het schuldenplafond eist. En dat McCarthy zich gedwongen ziet om toe te geven. Waarmee hij dan misschien wel weer de steun verliest van een aantal meer gematigde fractiegenoten.

Nee, een overwinning zoals de Republikeinen die geboekt lijken te hebben is allesbehalve fijn. Als Kevin McCarty de strijd om het leiderschap van de Republikeinen in het Huis wint, gaat hij daar vast ook spijt van krijgen. En met hem misschien wel de rest van Amerika.

Lees ook

Behoud van de Senaat is politiek goud voor Democraten

Groot is de opluchting bij de Democraten. Het is ze op het nippertje gelukt om de macht in de Senaat te behouden. Daardoor kunnen ze rechters blijven benoemen.