Van bankrover tot prominente oorlogsblogger, wie was de opgeblazen Vladlen Tatarsky?

Een van de laatste berichten op het Telegram-kanaal van de Russische militaire blogger Vladlen Tatarsky toont een foto van een gigantisch billboard in het centrum van Moskou. Op het reclamebord prijkt een oproep die voorbijgangers aan moet sporen om zich aan te melden bij de Wagner Groep, het Russische particuliere huurlingenleger van oligarch Jevgeni Prigozjin dat meevecht aan het front in Oekraïne.

‘Het is fijn om dit soort buitenreclame te zien’, schreef de 40-jarige oorlogsaanhanger zondagmiddag onder het bericht. ‘Maar in veel steden is dat nog niet het geval. Ik hoop dat de enige reden daarvoor is dat ze nog niet de tijd hebben gehad om ze te bestellen.’ Nog geen twee uur later kwam Tatarsky om het leven bij een bomaanslag in een café in Sint-Petersburg waar hij als gastspreker een evenement bijwoonde van het Cyber Front Z, een groep die zich op social media profileert als ‘Ruslands informatietroepen’. Nog eens 32 anderen raakten gewond bij de explosie.

Kiev wijst op een interne machtsstrijd in Moskou

Hoewel vooralsnog elk bewijs ontbreekt, wezen collegabloggers en Russische propagandisten zondag al gelijk met de beschuldigende vinger naar Oekraïne. Op haar beurt legde de regering in Kiev de schuld voor de aanslag bij een ‘interne machtsstrijd’ in Moskou. Op Twitter schreef presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak dat ‘spinnen in een potje elkaar opvreten’ in de Russische hoofdstad.

Inmiddels heeft het Russische Onderzoekscomité, het equivalent van de Amerikaanse FBI, de 26-jarige Daria Trepova gearresteerd op verdenking van moord in wat het een ‘prominente zaak’ noemt. Prominent was Tatarsky zonder meer. Ten overstaan van zijn meer dan 560.000 Telegram-volgers bekritiseerde de pro-oorlogsblogger met regelmaat de voortgang van de Russische militaire campagne in Oekraïne.

Naar zijn smaak was de militaire leiding te mild voor de vijand. Een standpunt dat hij in september vorig jaar ongefilterd uit de doeken deed toen hij een video publiceerde vanuit het Kremlin, waar hij een ceremonie bijwoonde toen president Poetin vier Oekraïense regio’s illegaal annexeerde. “We zullen iedereen verslaan, we zullen iedereen vermoorden, we zullen iedereen beroven indien noodzakelijk”, zo foeterde hij in het fragment. “Precies zoals we het graag zien.”

Zelf vocht hij ook aan het front

In tegenstelling tot veel andere oorlogsbloggers vocht Tatarsky ook zelf aan het front in Oekraïne. Geboren als Maxim Fomin in de stad Makijivka in Donetsk werkte Tatarsky in zijn jonge jaren in de kolenmijnen van de regio, voordat hij een meubelbedrijf opzette. Later raakte hij in financiële problemen en belandde hij in de gevangenis toen hij een gewapende overval op een bank pleegde.

Volgens Tatarsky zelf sloot hij zich in 2014 aan bij de pro-Russische rebellen in Donetsk die hem uit zijn cel bevrijdden, nadat het gewapende conflict in Oost-Oekraïne was losgebarsten. Na zijn tijd aan het front begon hij met bloggen en toen Moskou in februari vorig jaar Oekraïne binnenviel, keerde hij terug naar het slagveld, waar hij naar eigen zeggen hielp met het bouwen van verdedigingswerken en het lanceren van gevechtsdrones. Want, zo bleef hij op zijn Telegram-kanaal herhalen, ‘de terreurstaat Oekraïne’ moest en zou verslagen worden.

