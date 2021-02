Van 6,8 naar 2 miljoen vaccins: het chagrijn om AstraZeneca groeit

AstraZeneca weet het humeur van de Europeanen goed te tarten. Dinsdagavond bleek dat de Brits-Zweedse farmaceut minder dan de helft van het aantal vaccins tegen corona kan leveren. Dat is een tegenvaller voor de Europese Unie, en voor Nederland. In vergelijking met het oorspronkelijke plan moeten nu bijna 2,5 miljoen Nederlanders langer wachten op hun vaccin. Dat gaat vooral om de groep 18 tot 60-jarigen met en zonder medisch indicatie. Eind september zou de gemiste levering alsnog komen.

AstraZeneca heeft een reputatie als het gaat om niet nakomen van afspraken over gegarandeerde leveringen. Al ziet het bedrijf dat zelf anders. Volgens de farmaceut is er alleen sprake van een inspanningsverplichting, geen plicht tot leveren. Een proeve van die inspanningsplicht leverde AstraZeneca door kort na het bericht over de halvering aan te kondigen dat de beloofde vaccins toch geleverd gaan worden. Desnoods komen ze uit andere delen van de wereld. De 2 miljoen worden dus alsnog 6,8 miljoen.

Lastig werken

Nou ja, dat is de bedoeling. Harde garanties zijn er niet. Zowel minister Hugo de Jonge als de vaccinatiechef van het RIVM, Jaap van Delden, verzuchten dat het lastig werken is met de Brits-Zweedse farmaceut.

Nu had Pfizer in de beginfase ook opstartproblemen. Zo leverde Pfizer half januari gedurende een week minder vaccins. In die tijd bouwde het bedrijf de fabrieken om, zodat deze meer kunnen produceren.

De rol van Pfizer in het Europese vaccinprogramma groeit ondertussen. Vorige week maakte de EU bekend nog eens 200 miljoen extra doses van het Pfizer-vaccin te bestellen. Ook is er een optie op nog eens 100 miljoen extra vaccins. In totaal heeft de EU dan genoeg om dit jaar 300 van de 445 miljoen EU-inwoners in te enten met het Pfizer-vaccin.

