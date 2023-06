Valeri Zaloezjny, de soldaten-generaal die het militaire brein van Oekraïne is

Valeri Zaloezjny dronk een biertje op het verjaardagsfeestje van zijn vrouw toen zijn mobieltje afging. “Wat bedoel je?”, zei hij, toen hem aan de andere kant van de lijn werd verteld dat president Zelensky hem wilde als opperbevelhebber van de Oekraïense krijgsmacht. Voor die functie moest hij in de zomer van 2021 een paar rangen overslaan en generaal worden. “Ik heb vaak teruggekeken en me afgevraagd hoe ik mezelf hierin terecht heb laten komen”, vertelde hij aan het Amerikaanse tijdschrift Time.

Misschien dat zijn Russische evenknie, Valeri Gerasimov, met nog meer vertwijfeling, zich ook afvraagt waarin hij verzeild is geraakt. Het grote Oekraïense tegenoffensief verkeert nog in de beginfase, maar wat de uiteindelijke uitkomst van de oorlog ook zal zijn, het alom als oppermachtig beschouwde Russische leger legt het tot nu tegen het Oekraïense leger af als het gaat om organisatie, improvisatievermogen en moreel. Kiev werd niet ingenomen, bij Charkiv en Cherson werden de Russen teruggedrongen. Dat zijn prestaties waar Zaloezjny om geroemd wordt.

Geworteld in de Sovjet-doctrine

Zaloezjny liet veel initiatief over aan commandanten op het slagveld. Dat is een belangrijk verschil met de nog steeds op Sovjet-hiërarchie geschoeide Russische krijgsmacht. Zaloezjny (50) en Gerasimov (67) wortelen beiden in die Sovjet-doctrine. Op kantoor heeft Zaloezjny diens verzamelde werken op de plank staan. “Ik heb van Gerasimov geleerd. Ik heb alles gelezen wat hij ooit geschreven heeft”, zei hij tegen Time.

Zaloezjny’s vader diende in het Sovjetleger; Oekraïne was tot 1991 immers een Sovjetrepubliek. Toen Zaloezjny in 1997 de militaire academie in Odessa afrondde (met een gouden medaille) waren de opleidingen en het leger nog geënt op Sovjetdoctrines. In dat leger maakte Zaloezjny maar langzaam carrière en studeerde tussendoor, onder meer internationale betrekkingen.

Toen in 2014 in de Donbas de strijd losbarstte met ‘separatisten’ die dreven op Russische steun, was Zaloezjny daar plaatsvervangend commandant. “Ik begreep alles theoretisch, maar ik begreep niet wat oorlog echt betekende”, zegt hij over die tijd in The Economist. “Maar in de acht jaar oorlog tot 2022, begrepen zowel ikzelf als mijn volk het maar al te goed.”

Zo populair als Zelensky

Vergeleken met wat Rusland sinds februari vorig jaar over Oekraïne heeft uitgestort, was de strijd in de Donbas een veenbrand. Maar die was wel het startsein voor een grondige hervorming en versterking van het Oekraïense leger.

De hervormingen zijn zeker niet alleen Zaloezjny’s verdienste. Maar een kenmerk – respect voor ondergeschikten – wakkert de soldaten-generaal ook bij zijn commandanten aan. Wat niet wil zeggen dat hij zachtzinnig is. “Ik vertrouw mijn generaals”, zei hij tegen The Economist. Maar: “Sinds het begin van de oorlog heb ik er tien ontslagen omdat ze niet opgewassen waren tegen hun taak.”

De oorlog heeft Zaloezjny in eigen land al net zo populair gemaakt als president Zelensky. Zijn fans deelden op sociale media zijn bezoek aan een huwelijksfeestje van een frontsoldaat veelvuldig, net als de foto waarop hij de moeder van een omgekomen militair troost.

Ook in het buitenland heeft hij veel respect afgedwongen. “Het militaire brein dat zijn land nodig had”, prees de Amerikaanse opperbevelhebber Mark Milley hem.

Nord Stream-pijpleidingen

Mogelijk staat dat respect wel onder druk. Het donkerbruine vermoeden bestaat dat Oekraïne verantwoordelijk is voor aanvallen op Russisch grondgebied: aanslagen op Russische oorlogshitsers, drone-aanvallen op militaire doelen en op het Kremlin, en de invasie door Russische Poetin-haters in de grensprovincie Belgorod. Niet alle bondgenoten zijn daar blij mee.

Als wordt aangetoond dat vorig jaar de Nord Stream-pijpleidingen onder Zaloezjny’s leiding zijn opgeblazen, zoals westerse media onlangs berichtten, heeft hij niet alleen zichzelf maar ook zijn bondgenoten opgezadeld met een netelig, moeilijk uit te leggen probleem.

